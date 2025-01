Darum nimmt Nina Bott drei ihrer Kinder mit nach Australien: "Wichtiger als Schule"

Hamburg - Bald heißt es für Nina Bott (47): Koffer für das RTL- Dschungelcamp packen! Ihre drei kleinsten Kinder kommen mit nach Australien. Warum, und was die Familie geplant hat, verriet sie am Mittwoch ihren Fans auf Instagram.

"Finde ich auch viel wichtiger als Schule (...). Weil die Lebenserfahrung ist, ehrlich gesagt, noch viel wichtiger als der Stoff in der Schule. Und wie gesagt, das kann man ja auch alles von unterwegs mitarbeiten."

Ihre Tochter Luna sei für den Australien-Trip von der Schule befreit worden. Die müsse den Stoff natürlich mitarbeiten und mache vor Ort unter anderem ein Praktikum in einer Koala-Auffangstation.

Natürlich werde sie für ihre Teilnahme auch gut bezahlt, wegen des Geldes habe sie die Herausforderung aber nicht angenommen. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Dass Nina Bott überhaupt in den Dschungel geht, hat wohl mehr als einen Fan überrascht. "Ich habe mich, glaube ich, über mich selbst gewundert (...)", so Nina Bott. "Ich war viel zu neugierig, um Nein zu sagen. Ich finde, es ist so das größte Abenteuer, das ich mir je vorgenommen habe."

Außerdem möge sie es immer mal, etwas zu machen, was keiner von ihr erwartet hat. Auch sie selbst nicht. "Ich habe darüber ja vorher nie nachgedacht. Aber als meine Agentur mich gefragt hat, hatte ich gleich so Schmetterlinge im Bauch."

Natürlich werde ihr der Job auch gut bezahlt, wegen des Geldes habe sie die Herausforderung aber nicht angenommen.

"Da muss man schon richtig Bock drauf haben. Und ein bisschen einen an der Waffel haben, glaube ich. Und wenn wir mal ehrlich sind, klar, es ist viel Geld. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man danach dann die Füße hochlegen könnte."