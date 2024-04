Nina Bott im Hochzeitsstress - Darum hat die Braut noch immer kein Kleid

Hamburg - Schauspielerin Nina Bott (46, " Alles was zählt ") steckt derzeit noch in den Hochzeitsvorbereitunngen. Lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis die Braut ihrem Benjamin Baarz (36) endlich das Jawort geben kann.

Nina Botts (46) Brautkleid fehlt noch. Dafür sind die Ringe aber schon da. © Screenshot/Instagram/ninabott

Bis es so weit ist, hat die 46-Jährige allerdings noch einiges um die Ohren.

Benni habe einfach zurzeit viel zu tun, weshalb Nina Bott ihm in Sachen Vorbereitungen so gut wie alles abgenommen habe, verriet sie ihren Followern jetzt auf Instagram.

Sogar ihren Brautstrauß suchte sie selbst aus. Eine Aufgabe, die traditionell eigentlich der Gatte übernimmt.

Das wusste die Schauspielerin zwar nicht und wurde erst dank ihrer Community auf den Brauch aufmerksam gemacht, zu stören scheint es sie aber auch nicht.

"Macht nichts", lächelte sie in ihre Handykamera. "Selbst wenn ich gewusst hätte, dass das eigentlich der Bräutigam macht, hätte ich es, glaube ich, lieber selber gemacht, bevor ich dann am Ende keine Blumen habe." Der Mann hat gerade einfach viel zu tun.

Dass sie alles selbst organisieren musste, belastet die vorfreudige Braut offensichtlich nicht. "Es hat so einen Spaß gemacht! Eigentlich schade, dass man nur einmal heiratet ..." Das können wir für Nina nur hoffen.

Was noch fehlt: Ihr Brautkleid! "Nicht, weil ich kein schönes gesehen hätte. Sondern einfach, weil ich bis zuletzt warten wollte, wonach mir so ist. Morgen ist es dann hoffentlich so weit und ich suche es endlich aus. Final."