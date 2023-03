Nina Bott übers Älterwerden: "Ich glaube schon, dass das ein scheiß Gefühl ist"

Nina Bott (45) hat keine Angst vor Falten. © Screenshot/Instagram/ninabott

Ninas Mutter Gundi Bott verstarb mit gerade einmal 51 Jahren am 27. Geburtstag ihrer Tochter an Unterzuckerung. Sie war Alkoholkrank, litt an Anorexie und am Ende auch an Diabetes.

"Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich schon denke, dass ich es ab einem gewissen Punkt in meinem Leben oder ab einer gewissen 'Zahl' schon schwierig finde zu wissen, dass das, was noch kommt, kürzer sein wird, als das, was schon war", erklärte die Schauspielerin am Freitag ihre Sorgen über das Älterwerden in ihrer Story.

Das fände sie richtig beängstigend. "Nicht beängstigend im Sinne von 'Ich habe Panik davor', aber ich glaube schon, dass das ein scheiß Gefühl ist."

Sie sei ein Mensch, der nichts verpassen wolle. Denke viel darüber nach, was sie tun könne, um so gesund wie möglich zu sein, um so lange wie möglich am Leben ihrer Kinder und ihrer späteren Enkel teilhaben zu können.

"Und wenn ich dann irgendwann weiß, ich bin jetzt schon 20 Jahre älter, als meine Mutter je geworden ist, ich glaube spätestens dann wird mir wahrscheinlich schon bewusst, dass das Leben verdammt kurz und endlich ist." Die Zeit verfliege sehr schnell. Gerade mit Kindern.