Nina Bott verrät ungewöhnlichen Beauty-Trick und spricht dann über den Tod ihrer Eltern

Hamburg - Mit einer eher traurigen Neujahrsansprache hat sich Nina Bott (46) am gestrigen Dienstag an ihre Instagram-Follower gewandt.

"Ich bin durch meine Eltern so ein bisschen vorbelastet, die beide waren Alkoholiker und dadurch war ich immer sehr vorsichtig", so die Moderatorin. Danach beließ sie es vorerst bei dem Thema und schloss es mit den Worten: "Ich fühle mich jung und gut, egal welche Zahl da auf der Torte steht!"

Und das liege nicht etwa an der Verantwortung des Mutterseins oder großer Vernunft, sondern am Geschmack – "Es schmeckt mir einfach nicht!" – und an ihrer traurigen Familiengeschichte.

"Ich glaube, das, was sich für mich ausgezahlt hat, ist, dass ich nicht trinke und nicht rauche. Und auch noch nie habe", so Bott.

Ein Umstand, der viele überraschte. "Ich war überrascht, wie viele über mein Alter überrascht waren", so die vierfache Mama in ihrer Instagra m-Story. Direkt hätten sie zahlreiche Fragen nach Tipps erreicht, wie man ihrem noch sehr jungen Erscheinungsbild nacheifern könnte.

Viele von Ninas Followern finden, dass die Schauspielerin viel jünger als ihr tatsächliches Alter aussieht. © Screenshot/Instagram/ninabott

Ein paar Stunden später meldete Nina Bott sich aber noch einmal bei ihren Followern, mit dem Drang sich zu erklären und das Alkohol-Thema nicht im Zusammenhang mit so einem "oberflächlichen" Beauty-Thema stehenzulassen.

Und um auch mal die "tückischen und gefährlichen" Seiten der Droge Alkohol in den sozialen Medien zu beleuchten. Auf Instagram sehe sie jeden Tag so viele "lustige" Reels, die Alkohol verherrlichen würden.

"Meine Eltern sind beide sehr jung verstorben, meine Mama mit 51, mein Vater ein bisschen später. Mein Vater an Lungenkrebs, meine Mutter an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Durch diesen sie Diabetes entwickelt hat", so die 46-Jährige.

Und weiter: "Ihr Gehirn hat nicht mehr richtig funktioniert. Die letzten sechs Jahre musste sie sich alles Alltägliche aufschreiben, weil ihr Kurzzeitgedächtnis gar nicht mehr funktioniert hat. Sie wusste nicht mal, was für ein Tag ist."

Es sei furchtbar gewesen, mitzuerleben, wie sehr ihre Mama gelitten hat. Und ausgerechnet ihr eigener Geburtstag erinnert den ehemaligen "GZSZ"-Star jedes Jahr an den viel zu frühen Tod ihrer Mutter: "Sie ist in der Nacht auf meinen Geburtstag – auf den ersten Januar - an Unterzuckerung gestorben. Und das in einem Zustand, in dem es ihr eigentlich gut ging."

Jedem bei dem es noch nicht zu spät sei, riet sie zum Schluss noch die Finger von Alkohol und Zigaretten zu lassen.