Nina Bott versteht die Social-Media-Welt nicht mehr: "Sie wollte nur lustig sein"

Nina Bott (47) wird Hass im Netz niemals verstehen. © Alice Nägle/TAG24

"In meiner kleinen, naiven, rosa Welt wünsche ich mir, dass alle so nett miteinander umgehen, wie wir hier", erklärte die 47-Jährige sichtlich emotional in einer Instagram-Story am Freitag.

Mit "wir" meinte die Vierfach-Mama den Umgang untereinander in ihrer heimatlichen Umgebung.

Kurz zuvor hatte sie von einer tollen Begegnung mit Abiturientinnen gesprochen, mit denen sie sich sehr mitgefreut hatte. Generell fühle sie immer positiv mit anderen mit, erklärte sie.

Das sei aber "leider" alles andere als selbstverständlich, seufzte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin und erzählte von einem Video, dass sie neulich auf Instagram gesehen hatte und welches - in ihren Augen - völlig zu Unrecht mit vielen, negativen Kommentaren angegangen wurde.