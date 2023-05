Verkündung wider Willen: Nina Bott ist verlobt

Benjamin Baarz (35) und Nina Bott (45) sind verlobt. © Screenshot/Instagram/ninabott

Monatelang war es ein Geheimnis. Ohne ihren Willen wurde jetzt bekannt: Sie und ihr langjähriger Lebensgefährte Benjamin Baarz (35) treten vor den Traualtar!

Eigentlich wollte die 45-Jährige mit dieser schönen Nachricht noch gar nicht an die Öffentlichkeit treten. Beim RTL "Gala"-Magazin kam es dann doch heraus. "Das war so nicht nur nicht geplant, sondern ehrlich gesagt hatte ich sogar explizit darum gebeten, das Thema nicht anzusprechen", erklärte Nina später in ihrer Instagram-Story.

Eine der Redakteurinnen von Gala - Nina kennt sie auch privat - habe schon lange von dem gut gehüteten Geheimnis gewusst.

"Das dann doch zu tun, hat mich echt ein bisschen schockiert ... Denn mein 'Verlobter' und ich haben es wirklich sehr genossen, dass es bisher privat war."

Nun wissen es nicht nur die fleißigen Gala-Zuschauer, sondern auch ihre Instagram-Follower. Unangenehm scheint die Situation für Nina gewesen zu sein.

Nichtsdestotrotz machte sie eine gute Miene und ließ sich samt Umarmung von Moderatorin Annett Möller (44) beglückwünschen.