Noah Cyrus: Mileys Schwester hat sich mit einem Deutschen verlobt!

Los Angeles - Freudige Nachrichten von Noah Cyrus (23): Die jüngere Schwester von Pop-Superstar Miley Cyrus (30) hat sich verlobt! Der glückliche Mann an ihrer Seite? Ein deutscher Ex-Fußballer namens Pinkus (24).

Noah Cyrus (23) hat sich mit einem Deutschen verlobt! © MICHAEL TRAN / AFP

Schon seit einigen Wochen hielten sich die Gerüchte, das junge Paar könnte sich verlobt haben. Immerhin trug Noah zuletzt einen verdächtigen Ring am dafür vorgesehenen Finger!

Nun machte es die Sängerin und Schauspielerin bei Instagram selbst offiziell. Sie bestätigte ihren mehr als 6,4 Millionen Followern, dass sie und ihr Freund sich verlobt haben!

"Der größte Moment meines gesamten Lebens war, 'ja' dazu zu sagen, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", verriet sie in einem Text, zu dem sie auch ganze neun Pärchen-Fotos und ein Bild ihres fetten Verlobungsringes postete.

"Der letzte Monat, in dem ich deine Verlobte war und wir in unserer eigenen kleinen Welt von nur uns beiden lebten, war so perfekt." Sie wünschte sich, dass diese Zeit niemals aufgehört hätte.

Noah gerät wegen ihres deutschen Verlobten mal so richtig ins Schwärmen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Mann wie dich oder jemanden treffen würde, der so selbstlos und voller Liebe ist."