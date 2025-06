Not-OP bei Mandy Capristo! Ihr Leben hing am seidenen Faden

Mailand - Schockierende Nachrichten von Mandy Capristo: Die Sängerin musste notoperiert werden und schwebte in Lebensgefahr. Ihr Leben habe "am seidenen Faden" gehangen, berichtet sie ihren Fans zu einem Foto aus dem Krankenhaus.

Mit einer Aufnahme aus dem Krankenhaus schockt Sängerin Mandy Capristo (35) ihre Fans. Das ehemalige Monrose-Mitglied liegt auf einem auf Instagram verbreiteten Bild im Patientenhemd im Krankenhausbett und offenbart ihren Followern eine erschütternde Wahrheit: Sie musste notoperiert werden und schwebte dabei nach eigener Aussage in akuter Lebensgefahr.

Mandy machte u.a. bei der letzten Staffel "The Masked Singer" mit. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe lange überlegt, ob ich diese Zeilen schreiben und diesen für mich bewegenden Moment öffentlich teilen möchte", beginnt die Sängerin ihren emotionalen Instagram-Post. Die Sorge, es könnte als "Promotion" missverstanden werden, habe sie zunächst zurückgehalten. Doch die Ehrlichkeit siegte: "Das wäre nicht ich."

Was als normale Arbeitswoche begann, wurde zum Kampf ums Überleben. "Eigentlich hätte vor wenigen Tagen die Promotion für meinen kommenden Release starten sollen, doch mein Team und ich mussten vor wenigen Tagen abrupt einen Stopp einlegen", erklärt Capristo die dramatischen Ereignisse.

"Ich war gerade mitten in der Vorbereitung für ein weiteres Musikprojekt, als ich einige Stunden später notoperiert werden musste", schildert die 35-Jährige die Ereignisse. Das Ausmaß der Gefahr wurde ihr erst später bewusst: "Ich habe in diesem Moment nicht realisiert, dass mein Leben am seidenen Faden hing."