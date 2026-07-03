Notlandung im Clownskostüm: Penélope Cruz erinnert sich an Peinlich-Auftritt mit Salma Hayek

USA - Die beiden Hollywood-Granden Penélope Cruz (52) und Salma Hayek (59) kennen sich schon länger. Cruz bezeichnete ihre Schauspiel-Kollegin jüngst sogar als "weitere Schwester". 2006 standen die Beauties für die Action-Komödie "Bandidas" gemeinsam vor der Kamera. Im selben Jahr mussten sie eine kuriose Begebenheit überstehen.

Penélope Cruz (52, "The Invite") lernte Hayek beim Film kennen. Wie sollte es auch anders sein. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Cruz plauderte darüber am 2. Juli in der YouTube-Show "First We Feast" mit Moderator Sean Evans (40) während sie - wie schon andere Stargäste vor ihr - höllisch scharfe Chicken-Wings essen musste.

Damals habe die 52-Jährige gemeinsam mit Hayek Halloween verbracht. Beide Frauen seien entsprechend dem Anlass verkleidet gewesen, haben Clownperücken und -kostüme getragen.

Ein schlechtes Omen? "Ich mag keine Clowns. Die sind einfach immer gruselig", sagte Cruz. Sie sollte kurz darauf bestätigt werden.

Mit Hayek und acht weiteren Freunden setzte sich die Schauspielerin an jenem Tag auf dem Weg zum "Bandidas"-Set noch kostümiert in ein Flugzeug. In der Luft ertönte plötzlich die Stimme des Piloten aus den Lautsprechern. Der habe mit den Worten "Wir haben einen Druckabfall in der Kabine" gefordert, dass sich alle Passagiere Sauerstoffmasken aufziehen sollen.