Notlandung im Clownskostüm: Penélope Cruz erinnert sich an Peinlich-Auftritt mit Salma Hayek
USA - Die beiden Hollywood-Granden Penélope Cruz (52) und Salma Hayek (59) kennen sich schon länger. Cruz bezeichnete ihre Schauspiel-Kollegin jüngst sogar als "weitere Schwester". 2006 standen die Beauties für die Action-Komödie "Bandidas" gemeinsam vor der Kamera. Im selben Jahr mussten sie eine kuriose Begebenheit überstehen.
Cruz plauderte darüber am 2. Juli in der YouTube-Show "First We Feast" mit Moderator Sean Evans (40) während sie - wie schon andere Stargäste vor ihr - höllisch scharfe Chicken-Wings essen musste.
Damals habe die 52-Jährige gemeinsam mit Hayek Halloween verbracht. Beide Frauen seien entsprechend dem Anlass verkleidet gewesen, haben Clownperücken und -kostüme getragen.
Ein schlechtes Omen? "Ich mag keine Clowns. Die sind einfach immer gruselig", sagte Cruz. Sie sollte kurz darauf bestätigt werden.
Mit Hayek und acht weiteren Freunden setzte sich die Schauspielerin an jenem Tag auf dem Weg zum "Bandidas"-Set noch kostümiert in ein Flugzeug. In der Luft ertönte plötzlich die Stimme des Piloten aus den Lautsprechern. Der habe mit den Worten "Wir haben einen Druckabfall in der Kabine" gefordert, dass sich alle Passagiere Sauerstoffmasken aufziehen sollen.
Promi-Clowns müssen nach Zwischenlandung umsteigen - kostümiert natürlich
Nach der Durchsage sei ein kleines Chaos im Flieger ausgebrochen, Flugbegleiter rannten umher, den beiden Megastars im Clownskostüm war plötzlich die gute Stimmung vergangen.
"Wir hatten großes Glück, wir sind sicher gelandet. Aber das war so ein verrücktes Erlebnis, das uns zusammengeschweißt hat", sagte Cruz.
Nach einem kurzen Stopp habe die ungewöhnliche Kombo umsteigen müssen - natürlich noch immer kostümiert. Am Ende kam es dann, wie es kommen musste ...
"Natürlich kamen wir zu spät am Set an. Aber wir waren noch am Leben", erinnerte sich die Oscar-Preisträgerin.
Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa (2)