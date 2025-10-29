"Notruf Hafenkante"-Star zieht blank: Diese wichtige Botschaft steckt dahinter
Hamburg/Stuttgart - Schauspieler und Sänger Marc Barthel (36) zeigt nicht nur in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" Einsatz – sondern jetzt auch für den Tierschutz: Für die neue PETA-Kampagne "Ink not Mink!" zieht der Wahl-Hamburger blank und zeigt unter dem Motto "Trag deine eigene Haut, nicht die von Tieren" seine Tattoos. Mit dem auffälligen Motiv will der 36-Jährige auf das Leid aufmerksam machen, das Millionen Tiere jedes Jahr in der Pelzindustrie ertragen müssen.
Barthel möchte seine Bekanntheit gezielt nutzen, um mehr Bewusstsein für Tierschutz zu schaffen – insbesondere bei der "jüngsten Generation", wie er gegenüber TAG24 erklärte.
"Ich habe schon immer versucht, mit meiner Reichweite etwas Gutes zu tun. Gerade der Tierschutz ist mir super wichtig – ich hatte selbst lange zwei Jack Russell und werde auch in Zukunft einen Familienhund für meine Kinder haben."
Mit seiner Kampagne ruft Marc Barthel dazu auf, beim Einkaufen bewusste Entscheidungen zu treffen und sich für tierfreundliche Alternativen zu entscheiden.
Denn Echtpelz verstecke sich heutzutage oft ganz unauffällig als Besatz an Jacken und Schuhen: "Oft ist den Trägern gar nicht bewusst, dass Kapuzen, Schlüsselanhänger oder Ähnliches aus Echtpelz bestehen, dass also ein fühlendes Lebewesen dahintersteckt."
Deswegen sein Appell: "Bitte schaut genau auf das Etikett, wenn Ihr shoppen geht!"
Jedes Jahr werden bis zu 100 Millionen Tiere auf Pelzfarmen getötet
Laut PETA werden jedes Jahr bis zu 100 Millionen Tiere auf Pelzfarmen für ihr Fell getötet. Füchse und Nerze leben dort in winzigen Drahtkäfigen, verletzen sich schwer an ihren Pfoten und entwickeln Verhaltensstörungen.
Viele weitere Wildtiere – etwa Kojoten oder Waschbären – werden für ihren Pelz gejagt und in Fallen qualvoll getötet.
"Tiere wie Nerze erleiden Qualen, bevor sie für ihren Pelz sterben. Sei es durch Schläge, die Vergasung oder weil man ihnen – nicht selten bei lebendigem Leib – die Haut abzieht", so Barthel.
Der TV-Star hat sein Leben nach eigene Angaben bewusst um den Tierschutz aufgebaut und kläre auch in seinem privaten Umfeld regelmäßig über Tierleid auf.
Mehr Informationen unter peta.de.
Titelfoto: Marc Rehbeck für PETA Deutschland e.V.