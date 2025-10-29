"Notruf Hafenkante"-Star zieht blank: Diese wichtige Botschaft steckt dahinter

Hamburg/Stuttgart - Schauspieler und Sänger Marc Barthel (36) zeigt nicht nur in der ZDF-Serie " Notruf Hafenkante " Einsatz – sondern jetzt auch für den Tierschutz: Für die neue PETA-Kampagne "Ink not Mink!" zieht der Wahl- Hamburger blank und zeigt unter dem Motto "Trag deine eigene Haut, nicht die von Tieren" seine Tattoos. Mit dem auffälligen Motiv will der 36-Jährige auf das Leid aufmerksam machen, das Millionen Tiere jedes Jahr in der Pelzindustrie ertragen müssen.

Marc Barthel (36) zog für die neue "PETA"-Kampagne blank. © Marc Rehbeck für PETA Deutschland e.V.

Barthel möchte seine Bekanntheit gezielt nutzen, um mehr Bewusstsein für Tierschutz zu schaffen – insbesondere bei der "jüngsten Generation", wie er gegenüber TAG24 erklärte.

"Ich habe schon immer versucht, mit meiner Reichweite etwas Gutes zu tun. Gerade der Tierschutz ist mir super wichtig – ich hatte selbst lange zwei Jack Russell und werde auch in Zukunft einen Familienhund für meine Kinder haben."

Mit seiner Kampagne ruft Marc Barthel dazu auf, beim Einkaufen bewusste Entscheidungen zu treffen und sich für tierfreundliche Alternativen zu entscheiden.

Denn Echtpelz verstecke sich heutzutage oft ganz unauffällig als Besatz an Jacken und Schuhen: "Oft ist den Trägern gar nicht bewusst, dass Kapuzen, Schlüsselanhänger oder Ähnliches aus Echtpelz bestehen, dass also ein fühlendes Lebewesen dahintersteckt."

Deswegen sein Appell: "Bitte schaut genau auf das Etikett, wenn Ihr shoppen geht!"