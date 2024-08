Nur für Erwachsene: Dieses neue Produkt von Beyoncé hat nichts mit Musik zu tun!

US-Sängerin Beyoncé (42) hat eigenen Suff produziert. (Archivbild) © Larry W. Smith/EPA/dpa

Fortan gibt es von der US-Sängerin nicht nur Musik auf die Ohren, sondern auch Alkohol ins Blut. Am Dienstag präsentierte die 42-Jährige ihre eigene Whisky-Marke namens "SirDavis".

In einem Beitrag auf Instagram, der nur bei genauerer Betrachtung als Suff-Werbung erkennbar ist, hält sie ein Glas mit dem edlen Tropfen in der Hand und schrieb: "Davis in meinen Knochen."

Damit meinte die "Single Ladies"-Sängerin aber nicht nur, dass sie sich den Hochprozentigen bereits einverleibt hat. Wie das Magazin "Variety" berichtete, wurde das Genussgetränk nach ihrem Großvater, Davis Hogue, benannt.

Für den Preis von 89 US-Dollar (rund 80 Euro) lässt sich der Whisky über die eigens kreierten Website vorbestellen. Dort wird der "SirDavis" als eine "Harmonie von Gewürzen und erhabenen Fruchtnoten" beworben.