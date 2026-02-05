Schockierende Enthüllungen: Neue Aufnahmen belasten Michael Jackson
Großbritannien - Michael Jackson (†50) sorgte bereits zu Lebzeiten mit seiner kinderfreundlichen Art für Aufsehen - nun wurden erschütternde Aufnahmen öffentlich bekannt.
Wie die Daily Mail berichtet, zeigt eine neue Dokumentation von Channel 4 mit dem Titel "The Trial", die am heutigen Mittwoch um 21 Uhr (Ortszeit im Vereinigten Königreich) ausgestrahlt wird, bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen und exklusives Filmmaterial von Michael Jackson.
In den Aufnahmen soll der Popstar seine Abhängigkeit von der Beziehung zu Kindern erklären und sagen, dass er sich "lieber umbringen [würde], als nie wieder ein Kind zu sehen". Dabei gibt er zu, "nichts anderes mehr zu haben, wofür es sich zu leben lohnt".
In einer weiteren Aufnahme soll er behaupten: "Kinder wollen mich einfach nur berühren und umarmen", und ergänzt: "Kinder verlieben sich in meine Persönlichkeit."
Berichten zufolge präsentiert die Dokumentation zudem neue Enthüllungen aus dem Prozess gegen Jackson wegen Kindesmissbrauchs im Jahr 2005.
Michael Jackson hat mit Kindern im Bett geschlafen
Die Aufnahmen sollen weitere Einblicke in Jacksons Beziehung zu dem jungen Krebsüberlebenden Gavin Arvizo geben. Dieser beschuldigte Jackson 2005 des sexuellen Missbrauchs und erklärte, die Popikone habe ihm zudem Pornografie gezeigt und Alkohol verabreicht.
Die Anklage umfasste vier Fälle von Kindesmissbrauch, bei denen ein Kind mit der Absicht des Missbrauchs betrunken gemacht worden sein soll, sowie den Vorwurf, einen Jungen und dessen Familie auf Jacksons Neverland-Ranch festgehalten zu haben. Nach einem viermonatigen Prozess wurde Jackson jedoch in allen Anklagepunkten freigesprochen.
Bereits 2003 hatte der Popstar in der Dokumentation "Living with Michael Jackson" eingeräumt, dass Kinder bei ihm übernachteten und er mit ihnen im Bett schlief. Seine Nachlassverwaltung weist die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs jedoch bis heute vehement zurück.
Jackson starb 2009 im Alter von 50 Jahren an einer akuten Propofolvergiftung, die ihm von seinem Leibarzt Dr. Conrad Murray verabreicht worden war. Sein Tod wurde als Tötungsdelikt eingestuft.
Titelfoto: Bildmontage: Kay Nietfeld/dpa, dpa/Karl Mittenzwei