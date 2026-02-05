Zweites Kind bei Alena Gerber? Model mit überraschender Beichte

Bremen - Alena Gerber (36) hält ihr Leben als Mutter und Ehefrau normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt spricht die 36-Jährige überraschend offen über ihren Kinderwunsch.

Alena Gerber (36) ist bereits Mutter einer kleinen Tochter. © Screenshot/Instagram/alenagerberofficial

"Möchtest du aktuell noch ein zweites Kind oder bist du happy wie es gerade ist?", möchte ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram von der Moderatorin wissen.

Gerber ist bereits Mutter einer kleinen Tochter, die 2017 zur Welt kam. Vater des Kindes: Ihr Ehemann und Ex-Fußballprofi Clemens Fritz (45). Gemeinsam lebt die Familie in Bremen.

"Eine sehr private Frage, aber ich beantworte sie so gut ich kann", erklärt die 36-Jährige. "Ich liebe Kinder wirklich über alles und würde über mich selbst sagen, dass ich eine ganz warmherzige Vollblut-Mama bin."

Ob sich das Model demnach mehr als nur ein Kind wünscht? "Am liebsten hätte ich noch zwei Kinder." Auch eine zusätzliche Adoption käme für das Paar infrage. Doch es gibt einen ganz bestimmten Grund, weshalb Gerber mit der Umsetzung ihres Kinderwunschs noch zögert.

"Ich weiß aktuell nicht, wie ich das mit meiner Arbeit und meiner Karriere vereinen kann, ohne Vollzeit-Nannys einzustellen", erklärt sie weiter. Hilfe durch eine Tagesmutter möchte die 36-Jährige nämlich nicht in Anspruch nehmen.