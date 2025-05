NDW-Legende (†77) nach Schlaganfall gestorben

Manfred Oskar Tauchen (†77) ist an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. © Facebook/Screenshot/Manfred Oskar Tauchen

Wie seine Tochter Hannah auf Facebook berichtete, ist der Musiker am Samstagmittag an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben - im Beisein seiner Familie in einem Krankenhaus in Köln.

Tauchen wurde laut dem Boulevardblatt Kurier in den 1970er-Jahren mit dem Kult-Musical "Der Watzmann ruft" berühmt, das er gemeinsam mit Joesi Prokopetz (73) und Liedermacher Wolfgang Ambros (73) schrieb und damit ein Stück österreichische Musikgeschichte prägte.

In den 1980er-Jahren stürmte er dann mit der Band DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl) die Charts - und das weit über Österreich hinaus. Ihr Hit "Codo" wurde ein europaweiter Ohrwurm und machte Tauchen zu einer Ikone der Neuen Deutschen Welle.