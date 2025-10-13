Oh, là là! Jürgen Milski sorgt mit schlüpfrigem Schnappschuss für Aufsehen

Köln - Vor über 25 Jahren gewann Jürgen Milski (61) mit seiner herzlichen Art und jeder Menge Humor in der allerersten " Big Brother "-Staffel die Herzen der Fans. Dass es der Kölner Entertainer auch heute noch faustdick hinter den Ohren hat, hat er nun mit einem schlüpfrigen Schnappschuss auf Instagram bewiesen.

Entertainer Jürgen Milski (61) steht regelmäßig auf der Bühne in der Mallorca-Kultdisco "Bierkönig". © Instagram/juergen.milski (Screenshot)

Darauf zu sehen ist der 61-Jährige, wie er sich im Urlaub im Hotelbett räkelt - ganz so, wie Gott ihn schuf. Die intimste Stelle hat Milski allerdings mit einer bunten Kritzelei und der Aufschrift "Oh" zensiert.

Dazu schreibt er: "Wenn du eine Frau hast, die in der Nacht nicht schlafen kann und nur Blödsinn in ihrem Kopf herumgeistert. Umgefallen, eingeschlafen und nicht mehr wegbewegt."

Angesichts der nackten Tatsachen ist es kein Wunder, dass die Fans unter dem Beitrag bunte Spekulationen anstellen, wie es wohl zu dem ungewöhnlichen Schnappschuss kommen konnte. Insbesondere der übermäßige Alkohol-Genuss steht dabei bei den Anhängern des Party-Sängers hoch im Kurs.

Doch der Entertainer nimmt den Mutmaßungen schnell den Wind aus den Segeln. "Man könnte annehmen, dass es was mit Alkohol zu tun hat", gibt er zwar gegenüber dem "Express" zu, betont dann aber: "Im Allgemeinen ist ja bekannt, dass ich gar keinen Alkohol trinke."