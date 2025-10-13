Oh, là là! Jürgen Milski sorgt mit schlüpfrigem Schnappschuss für Aufsehen
Köln - Vor über 25 Jahren gewann Jürgen Milski (61) mit seiner herzlichen Art und jeder Menge Humor in der allerersten "Big Brother"-Staffel die Herzen der Fans. Dass es der Kölner Entertainer auch heute noch faustdick hinter den Ohren hat, hat er nun mit einem schlüpfrigen Schnappschuss auf Instagram bewiesen.
Darauf zu sehen ist der 61-Jährige, wie er sich im Urlaub im Hotelbett räkelt - ganz so, wie Gott ihn schuf. Die intimste Stelle hat Milski allerdings mit einer bunten Kritzelei und der Aufschrift "Oh" zensiert.
Dazu schreibt er: "Wenn du eine Frau hast, die in der Nacht nicht schlafen kann und nur Blödsinn in ihrem Kopf herumgeistert. Umgefallen, eingeschlafen und nicht mehr wegbewegt."
Angesichts der nackten Tatsachen ist es kein Wunder, dass die Fans unter dem Beitrag bunte Spekulationen anstellen, wie es wohl zu dem ungewöhnlichen Schnappschuss kommen konnte. Insbesondere der übermäßige Alkohol-Genuss steht dabei bei den Anhängern des Party-Sängers hoch im Kurs.
Doch der Entertainer nimmt den Mutmaßungen schnell den Wind aus den Segeln. "Man könnte annehmen, dass es was mit Alkohol zu tun hat", gibt er zwar gegenüber dem "Express" zu, betont dann aber: "Im Allgemeinen ist ja bekannt, dass ich gar keinen Alkohol trinke."
So kam es zum pikanten Schnappschuss von Jürgen Milski
Stattdessen sei ein straffes Urlaubsprogramm der Grund für das pikante Foto. Denn auch, wenn er aktuell gemeinsam mit seiner Freundin, die er weiterhin strikt aus der Öffentlichkeit heraushalten will, im malerischen Südtirol weilt, kommt es für ihn nicht infrage, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.
"Wir stehen schon um 6.30 Uhr auf. Vor dem Frühstück eine Stunde im Fitnessstudio, danach schwimmen, frühstücken und dann geht’s weiter", verrät Milski.
Hinzu kämen ausgiebige Radtouren, Tennismatches gegeneinander und Besuche in der Sauna. "Und irgendwann ist mein Körper dann auch sehr müde."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/juergen.milski (Screenshots, 2)