30 Jahre Olaf Schubert! Pullunder-Gott heizt Heimpublikum ein - doch nicht jeder Fan ist glücklich

Dresden - König Olaf lässt sich in seinem Wohnzimmer feiern! Seit mittlerweile 30 Jahren steht Michael Haubold (56) als Pullunder tragender Schubert nun auf den Bühnen der Bundesrepublik. Das sollte am Freitagabend in der Jungen Garde in Dresden gebührend zelebriert werden. Dazu lud sich der gebürtige Plauener nicht nur reichlich ostdeutsche Comedy-Prominenz ein, sondern auch den ein oder anderen unerwarteten Gast.

Olaf Schubert (56) feierte im Großen Garten. (Symbolfoto) © Montage: Niklas Perband, JENS SCHLUETER / AFP

Selbstverständlich war die Freilichtbühne im Großen Garten an diesem Abend ausverkauft - fast 5000 Zuschauer jubelten frenetisch, als der selbsternannte Betroffenheitslyriker pünktlich um 19.30 Uhr die Bühne betrat.

Wie so oft in seinen drei Jahrzehnten als erfolgreicher Komiker begann Olaf seine Show mit ein paar flapsigen Sprüchen in Richtung Sidekick Jochen Barkas. Sein treuer Gitarrist stand ihm natürlich auch bei diesem Auftritt - genauso wie Bassist und Sprüche-Klopfer Herr Stephan - zur Seite.

Dann die Überraschung: Die drei waren am Freitag nicht alleine. Nach und nach präsentierte ein ostdeutscher Comedian nach dem anderen eine kurze Einlage - unter anderem das Duo "Zärtlichkeit mit Freunden", die gebürtige Dresdnerin Anna Mateur (bürgerlich Anna Maria Vogt) und der quasi-Brandenburger Rainald Grebe (53). Vor allem "Zärtlichkeit mit Freunden" durften sich über lautstarke Lacher des Dresdner Publikums freuen.

Mit Johann König (52) war sogar einer der bekanntesten deutschen Komiker zu Gast. Er hatte sich für das schubertsche Jubiläum ein Spiel einfallen lassen, bei dem ausgefallene ostdeutsche Städtenamen erkannt werden mussten. Außer mit ulkigen Bemerkungen konnte Olaf dabei allerdings nicht besonders glänzen.

Dennoch freute er sich am Samstag: "Was für eine Partyshow! 30 Jahre Olaf Schubert in der ausverkauften Garde. Danke an alle, die auf und vor der Bühne dabei waren", schrieb der 56-Jährige auf Facebook und postete dazu zahlreiche Bilder des Abends.