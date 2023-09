Lange Leitung oder wie? Das hat Olaf Schubert mit Glasfaser zu tun!

GigaNetz-Geschäftsführer Soeren Wendler (51) enthüllte die neue Werbung am gestrigen Donnerstag im Dresdner Barockviertel. © Holm Helis

Bei der Eröffnung der GigaNetz-Niederlassung an der Dreikönigskirche in Dresden wurde am gestrigen Donnerstag das erste XXL-Poster mit Olaf Schubert enthüllt.

"Es ist mir eine Freude, dabei zu helfen, hier bei uns ein digitales Feuerwerk zu zünden. Zusammen rocken wir das Glasfaserspektakel", verspricht Schubert. Seinen Worten lässt GigaNetz noch mehr Großplakate und Taten folgen.

Das Unternehmen plant Investition in Dresden in Höhe von 170 Millionen Euro, in ganz Sachsen in Höhe von 400 Millionen Euro.

Ab Herbst soll das Glasfasernetz in 34 Stadtteilen - vorrangig nördlich der Elbe - angeboten werden.