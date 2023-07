"Goldene Henne" für Olaf Schubert? Ab heute könnt IHR abstimmen!

Comedian Olaf Schubert (55) hat schon viele Preise, aber noch keine Henne. © SWR/Alexander Kluge

Denn ab dem heutigen Donnerstag dürfen die Preisträger für Deutschlands größten Publikumspreis gewählt werden.

Für die "Goldene Henne" stehen in fünf Kategorien 24 Nominierte zur Wahl - auch der Dresdner Pullunder-Träger.

Viele Comedy- und Kleinkunstpreise hat Olaf Schubert schon abgesahnt, als Ensemble-Mitglied der "heute-show" sogar einen Bambi. Eine "Goldene Henne" könnte hinzukommen, wenn sich Schubert in der neuen Kategorie "Comedy" gegen Martina Hill (48), Torsten Sträter (56), Lisa Eckhart (30) und Dieter Nuhr (62) durchsetzt.

"Comedians, Satiriker und Kabarettisten begeistern Millionen Menschen auf allen Kanälen und leisten in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag: dass der Humor, egal ob derb, feinsinnig oder gesellschaftskritisch, nicht zu kurz kommt. Das honorieren wir ab diesem Jahr mit einer eigenen Henne-Kategorie", sagt Stefan Kobus, Chefredakteur der austragenden SUPERillu.

In der Kategorie "Musik" konkurriert die Bautzner Band "Silbermond" gegen Udo Lindenberg (77) und Apache 207 (25). Die gebürtige Leipzigerin Simone Thomalla (58) hält in "Film & Fernsehen" die Sachsen-Fahne hoch, Biathletin Denise Herrmann-Wick (34) in der Kategorie "Sport". In die "Aufsteiger"-Kategorie hat es kein Sachse geschafft.