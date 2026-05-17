"Och, muss das sein?": Olaf Schubert eröffnet Dresdner Musikfestspiele

Dresden - "Musik trifft Humor" - so lautete das Motto der Eröffnungsgala der Musikfestspiele im Kulturpalast. So war es auch: Comedian Olaf Schubert (58) moderierte witzig und respektlos, die Dresdner Philharmonie zeigte ihre große Klasse und Intendant Jan Vogler (62) brillierte als Solist. Mit Komik und breitem Genre-Spektrum war es ein Auftakt nach Maß.

"Dirigieren kann ich selbst": Moderator Olaf Schubert (58) griff beherzt zum Taktstock. © Oliver Killig

Als man ihn fragte, ob er die Musikfestspiele eröffnen wolle, habe Schubert spontan geantwortet: "Och, muss das sein?" Er würde doch eher Sorgerechtsstreitigkeiten eröffnen. Doch das Festival selbst hätte ihn überzeugt.

Bei klassischer Musik fände man sonst meist elitäre Snobs, aber die Musikfestspiele böten "Hochkultur für die niederen Stände."

Auch die Philharmonie wusste Schubert zu lobpreisen. Vor mehr als 150 Jahren wurde das Orchester gegründet, manchen sehe man's an. Aber Gründungsmitglieder wären nicht mehr dabei: "Selbst hier grassiert der Jugendwahn."

Der Komiker dirigierte selbst einen (!) kakophonischen Ton und übergab danach Pult und Taktstock an Tabita Berglund (37), die zunächst die Ouvertüre von Carl Maria von Webers romantischer Oper "Oberon" leitete.