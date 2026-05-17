"Och, muss das sein?": Olaf Schubert eröffnet Dresdner Musikfestspiele
Dresden - "Musik trifft Humor" - so lautete das Motto der Eröffnungsgala der Musikfestspiele im Kulturpalast. So war es auch: Comedian Olaf Schubert (58) moderierte witzig und respektlos, die Dresdner Philharmonie zeigte ihre große Klasse und Intendant Jan Vogler (62) brillierte als Solist. Mit Komik und breitem Genre-Spektrum war es ein Auftakt nach Maß.
Als man ihn fragte, ob er die Musikfestspiele eröffnen wolle, habe Schubert spontan geantwortet: "Och, muss das sein?" Er würde doch eher Sorgerechtsstreitigkeiten eröffnen. Doch das Festival selbst hätte ihn überzeugt.
Bei klassischer Musik fände man sonst meist elitäre Snobs, aber die Musikfestspiele böten "Hochkultur für die niederen Stände."
Auch die Philharmonie wusste Schubert zu lobpreisen. Vor mehr als 150 Jahren wurde das Orchester gegründet, manchen sehe man's an. Aber Gründungsmitglieder wären nicht mehr dabei: "Selbst hier grassiert der Jugendwahn."
Der Komiker dirigierte selbst einen (!) kakophonischen Ton und übergab danach Pult und Taktstock an Tabita Berglund (37), die zunächst die Ouvertüre von Carl Maria von Webers romantischer Oper "Oberon" leitete.
Vogler beeindruckt als Solist in expressiver Spielweise
Danach nähere man sich der zeitgenössischen Musik, kündigte Schubert an: "Mit anderen Worten: Jetzt wird’s furchtbar." Aber auch das sei Klassik: "Wie Gewalt in der Ehe: Nicht schön, aber gehört dazu."
Im sperrig-atonalen Konzert für Violoncello und Orchester "Tout un monde lointain…" (1970) von Henri Dutilleux beeindruckte Vogler als Solist in expressiver Spielweise.
Bei Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" in der Fassung von Maurice Ravel begeisterte zum Finale das von Berglund dynamisch geleitete Orchester, das sich bis zum letzten Satz ("Das große Tor von Kiew") zu immer durchdringenderer Kraft steigerte.
Das Publikum war hingerissen, die Ovationen im Stehen hochverdient. So kann es weitergehen.
Titelfoto: Oliver Killig