07.05.2026 18:32 Olaf Schubert im Interview: "Das hast du aber gut gemacht. Du dumme Sau"

Komiker Olaf Schubert gewährt in einem Interview Einblicke hinter die Kulissen von "LOL: Last One Laughing". Und glaubt an die verbindende Kraft von Humor.

Von Marco Schimpfhauser

München - Der Komiker Olaf Schubert (58) hat im Interview mit dem Männermagazin "Playboy" hinter die Kulissen der Prime-Serie "LOL: Last One Laughing" blicken lassen - bei der er auch in der kommenden Staffel wieder an Bord sein wird.

Olaf Schubert (58) und acht weitere Kandidaten sind bereits bekannt. Wer wird als Nummer zehn bei der kommenden "LOL"-Staffel dabei sein? © Jens Schlueter / AFP Am 14. Mai startet der Anti-Lach-Wettkampf in seine 7. Staffel. Insgesamt sind bereits neun der zehn Teilnehmer bestätigt. Darunter finden sich Publikumslieblinge wie Torsten Sträter (59), Tedros "Teddy" Teclebrhan (42), Martina Hill (51) und eben Pullunder-Liebhaber Schubert selbst. Die Show ist für ihn eigentlich eine stundenlange Höchststrafe: "Wenn alle nur gucken und nicht lachen, ist das der Albtraum schlechthin", so der Comedian, der eigentlich von Lachern lebt. Olaf Schubert Schlagabtausch: "BMW gegen Trabi"! Comedian Mittermeier legt sich mit Olaf Schubert an Aber in der Sendung fliegt man raus, wenn man lacht. Und wer am Ende übrig bleibt, bekommt 50.000 Euro, die er oder sie für einen guten Zweck spendet. Das unhöfliche Nicht-Lachen wird in den Unterbrechungen jedoch kollegial wieder ausgeglichen: "Das hast du aber gut gemacht. Du dumme Sau", lobt man dann seinen Kontrahenten, wegen dem man beinahe rausgeflogen wäre.

Humor gegen Rechtsextremismus? Schubert sieht anderen Weg