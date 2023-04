Olaf Schubert grüßt aus dem Kino: "Nicht auf dem Sitzmöbel pratschen, bis der Arsch noch breiter wird"

Morgen ist es endlich so weit: Sieben Jahre nach "Schubert in Love" kommt mit "Olaf Jagger" wieder ein Film mit Olaf Schubert in der Hauptrolle in die Kinos!

Von Niklas Perband

Dresden - Sieben Jahre nach "Schubert in Love" kommt mit "Olaf Jagger" am Donnerstag wieder ein Film mit Olaf Schubert (55) in der Hauptrolle in die Kinos! Grund genug für den Comedian, seine Fans noch einmal daran zu erinnern, was das überhaupt ist - ein Kino.

Olaf Schubert (55) ist ab Donnerstag in dem Film "Olaf Jagger" zu sehen. © Neue Visionen Filmverleih Während der Pandemie litt die Branche so sehr, dass Olaf nun vermutet, der ein oder andere könnte vergessen haben, warum man früher ins Kino gegangen ist. Kurz vor dem Start seines neuen Films sah sich der Bundesolaf und Zentralschubert deshalb genötigt, seine Follower auf Instagram aufzuklären. "Hallo Leute. Großes Rätsel - wo sind wir heute?", fragt der Comedian in einem kurzen Clip. In typischer Manier hüpft der 55-Jährige aus dem Bild, sodass die Kamera den Hintergrund einfangen kann. "Na, wer kennts noch? Kino!", erklärt er. Jedem Dresdner dürfte gleich auffallen: Olaf befindet sich in der Schauburg, dem bekannten Filmtheater in der Neustadt. Olaf Schubert Bumsen für die Rente! Olaf Schubert zeigt, wie's geht Aufklärerisch wie eh und je sagt er: "Jaaa, vorne, da war so ne' Leinwand und dann waren da so Sitzmöbel und dann haben Leute - kollektiv, als Ensemble - sich Filmkunst gegönnt!" Das Ganze sei jedoch nicht einfach so wie zu Hause. "Dass man da Streaming-Ahoi auf seinem Sitzmöbel pratscht, bis der Arsch noch breiter wird", erklärt Olaf wild gestikulierend.

Olaf Schubert erklärt seinen Followern, was Kino ist

Der Trailer zu "Olaf Jagger" mit Olaf Schubert in der Hauptrolle

Olaf findet: Kino ist gar nicht so schlimm, wie man denkt