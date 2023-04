"Olaf Jagger": Ist Olaf Schubert der Sohn von Mick Jagger?

Dresden - Unser Olaf - der Sohn von niemand Geringerem als Rock-Legende Mick Jagger (79)? Am kommenden Donnerstag, dem 6. April, erscheint "Olaf Jagger" in den Kinos . Darin stolpert der selbsternannte "Zonenspacko" Olaf Schubert (55) über ein unglaubliches Geheimnis. Doch Fans seien gewarnt: Der Film dreht sich mehr um eine Midlife-Krise und DDR-Rebellion als um Olaf selbst. Die TAG24-Kritik .

Doch konzeptionell hat der Film dadurch ein Problem. Die Bühnenfigur Olaf Schubert tritt in "Olaf Jagger" in den Hintergrund. Stattdessen sollte bewusst die (ebenfalls fiktive) Privatperson gezeigt werden - eine Art Mischung zwischen Olaf-Darsteller Michael Haubold und der besagten Bühnenfigur Olaf Schubert.

Wie könnte man sich schelmischer an einer neuen, in erster Linie musikalischen, Aufarbeitung des Ost-West-Konflikts abarbeiten, als sie durch die Brille von Schubert zu erzählen?

1965 gaben die Rolling Stones ihr erstes Deutschlandkonzert in Münster - so ziemlich der einzige Teil der Handlung von " Olaf Jagger ", der real ist. Denn auch wenn der Film stellenweise täuschend echt wirkt, so bleibt der im Dokumentarstil gedrehte Streifen natürlich rein fiktiv.

Kurzzeitig verfällt Schubert dem Größenwahn - kein Wunder bei so einem Vater? © Neue Visionen Filmverleih

Allerdings gehen Olaf-Fans wahrscheinlich ins Kino, um Olaf zu sehen. Ein Gag-Feuerwerk schießt der Film aber nicht gerade ab. Besonders die erste Hälfte - denn so lange braucht der Film, bis Olaf endlich begreift, dass womöglich Jagger sein Vater ist - fühlt sich eher nach einer gut gemeinten Geschichtsstunde und nicht nach einer Komödie an.

Über die Bedeutung des Rock'n'Roll in der DDR zu lernen bzw. an diese erinnert zu werden, mag speziell im Osten Deutschlands für viele Zuschauer interessant sein, doch die Erwartungshaltung des Publikums wird wahrscheinlich nur in den wenigsten Fällen erfüllt. Schließlich geht man auch nicht in "Jurassic World", weil man einen Vortag über das Mesozoikum hören möchte - man will mordlustige Dinos sehen!

Den ein oder anderen klassischen Olaf-Moment gibt es natürlich trotzdem. In der zweiten Filmhälfte macht sich beim Protagonisten ein amüsanter Größenwahn breit. Sich in einer Art Midlife-Krise befindend, hinterfragt er seine eigene Vergangenheit als "Zonenspacko".

Es wird von einem Ost-Rebellen erzählt, der sich in den ganz großen Westen wünscht.