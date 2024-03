16.03.2024 07:10 Acht Jahre nach Liebes-Aus: So hat sich Oliver Pocher neben Sabine Lisicki gefühlt

Oliver Pocher in ungewohnter Rolle! In seinem Podcast sprach der Comedian jüngst über eine ganz besondere Zeit in seinem Leben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Viel hat Oliver Pocher (46) bislang nicht über seine Beziehung zu Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) preisgegeben. Das scheint der Comedian in der neuesten Folge seines Podcasts allerdings ändern zu wollen. Mit Ex-Frau und Geburtstagskind Sandy Meyer-Wölden bestieg Oliver Pocher in diesen Tagen den Pariser Eiffelturm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher Bislang hat der gebürtige Hannoveraner nicht allzu viel über die Beziehung zur Wimbledon-Finalistin von 2013 geäußert - bis jetzt! An der Seite von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) kam Olli innerhalb kürzester Zeit so richtig in Plauderlaune und musste eine Sache rückblickend mit Argusaugen feststellen. "Ich war der Spielermann", schien es dem Fünffach-Papa regelrecht wie Schuppen von den Augen zu fallen. Den Anfang nahm die romantische Reise des Duos übrigens durch eine kurze Nachricht via Twitter. "Ach, das ging alles von dir aus?", wollte Sandy von ihrem Verflossenen wissen. Oliver Pocher Oliver Pocher spricht über neue Partnerin und teilt fies gegen Ex-Frau Sandy aus! Dass es unterm Strich zwischen ihm und der gebürtigen Troisdorferin nicht geklappt habe hatte dem Comedian zufolge rein natürliche Gründe. "Es hat irgendwann einfach nicht mehr gepasst", gab der 46-Jährige zu. Oliver Pocher kann sich Seitenhieb an Amira Pocher nicht verkneifen Zwischen 2013 und 2016 waren der Comedian und die Tennisspielerin ein Paar. © Patrick Seeger/dpa Dass am Ende alles so kam, wie es kommen musste bewies die Tennisspielerin erst vor Kurzem via Instagram. Dort gab sie zuletzt freudestrahlend ihre Schwangerschaft bekannt. Glückwünsche dürfte es hinter den Kulissen sicher auch von Ex-Freund Olli gegeben haben. Auch Sandy scheint sich über die Verflossene ihres Ex-Mannes zu freuen und nur das Beste für den weiteren Lebensweg zu wünschen. "Umso schöner, dass sie jetzt glücklich ist und dass sie ihre kleine Familie gründen darf." Dass es der Comedian allerdings nicht dabei belassen kann und in bekannter Manier das letzte Wort haben muss, stellte er fast schon im selben Atemzug unter Beweis. "Hoffentlich hält das, und ansonsten kann ich ihr eine Scheidungsanwältin empfehlen."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher