Alles neu! Hier deutet Oliver Pocher Podcast-Knall mit Pietro Lombardi an
Köln - Mehrere Wochen nach dem Podcast-Aus von Sandy Meyer-Wölden (43) bei "Die Pochers! Frisch recycelt" kündigt Namensgeber Oliver Pocher (48) nun Veränderungen an.
Erst Mitte Januar war seine Ex-Frau in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem gemeinsamen Projekt ausgeschieden und durch Keller-Nachbar und Kumpel Pietro Lombardi (33) ersetzt worden.
Nachdem anfangs zunächst davon die Rede war, dass "Pie" auf Probe eingestellt worden war, scheint Olli die Arbeit mit dem 33-Jährigen ziemlich gut zu gefallen.
Denn: Der Podcast zieht um und bekommt schon bald einen neuen Namen! Das hat der Comedian neulich über Instagram angedeutet.
"Mit neuem Namen (coming soon), aber inhaltlich genauso, wie ihr ihn kennt: ehrlich, persönlich, unzensiert", schreibt Olli zu einem kurzen Clip der lustigsten Szenen mit "Pie".
Rund zweieinhalb Jahre nach Release bei "Podimo" ist der Pocher-Lombardi-Talk künftig exklusiv im "Pocher Club" zu hören - Ollis eigener Bezahl-App.
Oliver Pocher und Pietro Lombardi führen Podcast fort
Wie der Event-Fan verrät, soll die erste Ausgabe des renovierten Formats bereits am 3. April erscheinen.
Die Sanierung des Pocher-Podcasts ist auch ein Zeichen an den Ex von Laura Maria Rypa (30), mit der der DSDS-Sieger von 2011 bis vor drei Jahren insgesamt 18 Folgen seines Pärchen-Podcasts "On Off" hochgeladen hatte.
Anscheinend hat der Sänger in den jüngsten zwei Monaten nämlich eine derart gute Figur gemacht, dass er jetzt mit einer Verlängerung belohnt wird.
Die Community hingegen ist mit dem Umzug von "Die Pochers" nicht unbedingt zufrieden. Nicht wenige hauen in die Tasten und schreiben, dass der Wechsel hinter die Bezahlschranke zu bedauern sei.
Laut eines kurzen Statements des App-Betreibers arbeite man im Hintergrund bereits an umfangreichen Änderungen. "Bald gibt es ein großes App-Update mit zahlreichen neuen Funktionen! Nähere Informationen folgen sehr bald", heißt es.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa