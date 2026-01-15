Podcast-Hammer um Oliver Pocher: Sandy Meyer-Wölden macht Schluss - dieser Star ersetzt sie
Köln - Durch die Podcast-Szene geht ein kleiner Knall! Sandy Meyer-Wölden (42) verlässt "Die Pochers! Frisch recycelt" und wird fortan von DIESEM Star ersetzt.
Knapp zwei Jahre haben es Oliver Pocher (47) und seine erste Ex-Frau miteinander ausgehalten - jetzt wird Sandy durch Pietro Lombardi (33) ersetzt.
Die Patchwork-Mama verlässt "Die Pochers!" mit sofortiger Wirkung, erklärt Olli.
In der neuesten Folge heißt es: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt."
Stattdessen macht der Comedian ab sofort mit Keller-Nachbar Pietro gemeinsame Sache. Bereits in der frischen Ausgabe (erscheint in der Nacht zu Freitag) sitzt Olli an der Seite seines aktuellen Untermieters.
"Ich musste reagieren. Schnell. Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option. Ich habe meinen absoluten Lieblingsbewohner Pietro gefragt", erklärt der 47-Jährige seine Business-Entscheidung.
Pietro Lombardi schenkt Olli Pocher rührende Liebeserklärung
Schon seit mehreren Wochen haust "Pie" im Keller von Olli, bekommt seit der Trennung von Laura Maria Rypa (30) seelischen Beistand von Kumpel Olli.
"Klingt hart, ist es aber nicht. In der Theorie ist es ein Kellerbereich, aber ausgebaut. Wie eine kleine Wohnung", beschreibt Eigentümer Olli Pocher die Wohnsituation seines ehemaligen Nachbarn.
Dass die Männer-Freundschaft schon seit Jahren tiefer geht als angenommen, stellt DSDS-Ikone Pietro im ersten Podcast-Talk mit Olli nochmal deutlich klar. "Eigentlich bist du mein einzig wahrer Freund aus diesem Business. In den brenzligen Situationen war immer nur einer da. Und das bist du."
Auch Buddy Olli freut sich auf die gemeinsame Zukunft - unabhängig vom Podcast "Die Pochers!". "Du bist kein Ersatzkandidat. Unsere Geschichte ist so interessant. Unabhängig von Sandy. Ich habe ein richtig gutes Gefühl"
Offenbar soll es vorerst beim bekannten Namen bleiben. Änderungen, um Pietro Lombardi auch namentlich mit ins Boot zu holen, gibt es momentan noch nicht.
