Podcast-Hammer um Oliver Pocher: Sandy Meyer-Wölden macht Schluss - dieser Star ersetzt sie

Köln - Durch die Podcast-Szene geht ein kleiner Knall! Sandy Meyer-Wölden (42) verlässt "Die Pochers! Frisch recycelt" und wird fortan von DIESEM Star ersetzt.

Pietro Lombardi und Oliver Pocher teilen sich ab sofort nicht nur ein Haus, sondern auch den Podcast "Die Pochers!". © Rolf Vennenbernd/dpa

Knapp zwei Jahre haben es Oliver Pocher (47) und seine erste Ex-Frau miteinander ausgehalten - jetzt wird Sandy durch Pietro Lombardi (33) ersetzt.

Die Patchwork-Mama verlässt "Die Pochers!" mit sofortiger Wirkung, erklärt Olli.

In der neuesten Folge heißt es: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt."

Stattdessen macht der Comedian ab sofort mit Keller-Nachbar Pietro gemeinsame Sache. Bereits in der frischen Ausgabe (erscheint in der Nacht zu Freitag) sitzt Olli an der Seite seines aktuellen Untermieters.

"Ich musste reagieren. Schnell. Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option. Ich habe meinen absoluten Lieblingsbewohner Pietro gefragt", erklärt der 47-Jährige seine Business-Entscheidung.