Beef eskaliert! Jetzt fliegen bei Oliver Pocher und Christian Wolf richtig die Fetzen
Köln/Zypern - Der Beef zwischen Comedian Oliver Pocher (47) und Fitnessguru Christian Wolf (33) geht in die nächste Runde! Über mehrere Instagram-Storys bekriegen sich die beiden Alpha-Männchen (mal wieder) aufs Übelste. Kommt es bald zum Live-Showdown?
Bereits seit Monaten liefern sich Olli und der frisch ausgewanderte Christian Wolf hitzige Debatten - mal zur Kindererziehung, Ernährungstipps oder dem Vorwurf der Geldgeilheit.
Jetzt scheint das Fass aber endgültig überzulaufen. Denn: Laut Olli soll Christian Wolf einer finalen Aussprache auf der Bühne - in Regie von Podcaster Ben von "Ungeskriptet" - um jeden Preis aus dem Weg gehen wollen.
Statt Show, Live-Publikum und dem Vorwurf, sich an dem Streitgespräch finanziell bereichern zu wollen, schwebe dem Muskelprotz eher ein "ehrliches Gespräch ohne Performance, ohne Presse, ohne Inszenierung" vor.
Das lässt Fünffach-Papa Olli nicht auf sich sitzen, holt zum Rundumschlag aus. "Weil du Schiss vor Leuten hast, musst du das Ding hier nicht so drehen, wie es für dich passt", lautet der klare Vorwurf.
Begegnen sich Oliver Pocher und Christian Wolf wirklich auf der Bühne?
Zuvor hatte der Verlobte von Model Romina Palm (26) behauptet, dass sich der Comedian nur bedingt an seine Worte - sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen - halte: Erst Zusage zu einem Gespräch, dann plötzlich Rolle rückwärts und großes Event. "Wenn er denkt, dass er dem gewachsen ist, soll er sich an die eigenen Aussagen halten."
Erst im Nachgang die Summe der Einnahmen eines potenziellen Live-Talks zu spenden, kommt für den Fitness-Influencer dagegen nicht infrage. Stattdessen schlägt der zweifache Vater vor, die geschätzten Einnahmen aus eigener Tasche an wohltätige Zwecke zu senden. "Ist doch schöner, wenn man weiß, dass es von einem selbst kommt, oder? Mal sehen, ob der Mann zu seinen Worten steht oder doch nur alles heiße Luft war."
Offensichtlich ein rotes Tuch für den Moderator, der prompt kontert und dabei mal wieder kein Blatt vor den Mund nimmt: "Sag zu oder lass es und bleib in deiner Steueroase Zypern. Ich muss mich hier auch charitymäßig nicht mehr profilieren. Bin auf genug Veranstaltungen, (...) wo ich seit Jahren meinen Teil (auch finanziell) leiste", platzt es aus Olli heraus.
Zum Schluss kann sich die Ex-Affäre von Cora Schumacher (48) einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Du sponserst ja eh schon meine Kinder über deine Plörre durch meine Ex. (...) Vielen Dank dafür."
