Beef eskaliert! Jetzt fliegen bei Oliver Pocher und Christian Wolf richtig die Fetzen

Oliver Pocher gegen Christian Wolf! Kommt es demnächst zum Aufeinandertreffen oder zieht einer der beiden kleinlaut zurück?

Von Maurice Hossinger

Köln/Zypern - Der Beef zwischen Comedian Oliver Pocher (47) und Fitnessguru Christian Wolf (33) geht in die nächste Runde! Über mehrere Instagram-Storys bekriegen sich die beiden Alpha-Männchen (mal wieder) aufs Übelste. Kommt es bald zum Live-Showdown?

Wegen dieser Storys Anfang Juni entfachte der Instagram-Zoff zwischen Oliver Pocher und Christian Wolf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf Bereits seit Monaten liefern sich Olli und der frisch ausgewanderte Christian Wolf hitzige Debatten - mal zur Kindererziehung, Ernährungstipps oder dem Vorwurf der Geldgeilheit. Jetzt scheint das Fass aber endgültig überzulaufen. Denn: Laut Olli soll Christian Wolf einer finalen Aussprache auf der Bühne - in Regie von Podcaster Ben von "Ungeskriptet" - um jeden Preis aus dem Weg gehen wollen. Statt Show, Live-Publikum und dem Vorwurf, sich an dem Streitgespräch finanziell bereichern zu wollen, schwebe dem Muskelprotz eher ein "ehrliches Gespräch ohne Performance, ohne Presse, ohne Inszenierung" vor. Oliver Pocher Urteil steht! Boris Becker verpasst Oli Pocher vor Gericht eine Klatsche Das lässt Fünffach-Papa Olli nicht auf sich sitzen, holt zum Rundumschlag aus. "Weil du Schiss vor Leuten hast, musst du das Ding hier nicht so drehen, wie es für dich passt", lautet der klare Vorwurf.

Begegnen sich Oliver Pocher und Christian Wolf wirklich auf der Bühne?