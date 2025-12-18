Erst Sorge um Herzinfarkt, dann das! Entlarvt Oliver Pocher dreiste Lüge um Biyon Kattilathu?
Köln - Die Promi-Fehde zwischen Oliver Pocher (47) und seinem einstigen Nebenbuhler Biyon Kattilathu (41) scheint neu entflammt. Enttarnt ausgerechnet Olli eine dreiste Lüge des Motivationstrainers?
Auslöser für brandheißen Unmut beim Comedian ist die Tatsache, dass die mutmaßliche Affäre von Ex-Frau Amira Aly (33) - nur Stunden nach seinem Foto aus dem Krankenhaus - offenbar beim Konzert von Xavier Naidoo (54) in der Kölner Lanxess Arena zu Gast gewesen sein soll.
Zu einem kurzen Videoausschnitt des Konzerts schreibt Olli in seiner Instagram-Story, dass kein Geringerer als Biyon munter tanzend neben ihm stehe. "Sensationell... Morgens noch Herzinfarkt, abends tanzend bei Xavier", heißt es am Anfang seiner Wut-Tirade.
Dass das Liebes-Aus mit Amira und Gerüchte um ein Techtelmechtel rund um Biyon aber noch längst nicht abgehakt zu sein scheinen, beweist Olli nur einen Satz später.
"Der lügende Ehebrecher mit seiner betrogenen Frau direkt neben mir! Was für ein Spinner", haut Olli raus.
Oliver Pocher scheint Ehe-Aus noch nicht vollständig verkraftet zu haben
Auch mehr als zwei Jahre nach der öffentlichen Trennung hat der Fünffach-Papa wohl noch mächtig daran zu knapsen.
Weiter schreibt Olli, dass es wohl nur in der Welt Biyons möglich sei, vom Krankenbett direkt in die Konzerthalle zu springen. "(...) der schlechteste Schauspieler der Welt. In Lederhose und V-Ausschnitt", so Pocher.
Und Biyon? Lässt die Kritik von Polter-Pocher kalt, bedankt sich stattdessen bei seiner Community, die ihm in schweren Stunden Halt gibt. "Mit euch kann man nie verlieren! Danke euch! Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen."
Der 41-Jährige musste am Dienstag mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht werden. Etliche Untersuchungen und eine Nacht zur Überwachung später hatte Biyon das Krankenhaus schließlich verlassen dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher, Henning Kaiser/dpa