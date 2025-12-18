Erst Sorge um Herzinfarkt, dann das! Entlarvt Oliver Pocher dreiste Lüge um Biyon Kattilathu?

Köln - Die Promi-Fehde zwischen Oliver Pocher (47) und seinem einstigen Nebenbuhler Biyon Kattilathu (41) scheint neu entflammt. Enttarnt ausgerechnet Olli eine dreiste Lüge des Motivationstrainers?

Kaum nach seinem Krankenhausaufenthalt tanzt Biyon Kattilathu bei Xavier Naidoo - sehr zum Unmut von Oliver Pocher. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Auslöser für brandheißen Unmut beim Comedian ist die Tatsache, dass die mutmaßliche Affäre von Ex-Frau Amira Aly (33) - nur Stunden nach seinem Foto aus dem Krankenhaus - offenbar beim Konzert von Xavier Naidoo (54) in der Kölner Lanxess Arena zu Gast gewesen sein soll.

Zu einem kurzen Videoausschnitt des Konzerts schreibt Olli in seiner Instagram-Story, dass kein Geringerer als Biyon munter tanzend neben ihm stehe. "Sensationell... Morgens noch Herzinfarkt, abends tanzend bei Xavier", heißt es am Anfang seiner Wut-Tirade.

Dass das Liebes-Aus mit Amira und Gerüchte um ein Techtelmechtel rund um Biyon aber noch längst nicht abgehakt zu sein scheinen, beweist Olli nur einen Satz später.

"Der lügende Ehebrecher mit seiner betrogenen Frau direkt neben mir! Was für ein Spinner", haut Olli raus.