Oliver Pocher im Gerichtszoff gegen Christian Düren: Diese Promis sollen im Januar aussagen
Köln - Der anhaltende Gerichtsstreit zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Düren (35) geht weiter! Im Januar sollen vor dem Landgericht Köln zwei Promi-Zeugen aussagen, um im Rahmen der Erpressung über Düren auszusagen.
Im Raum steht weiterhin der Vorwurf, der Moderator von "taff" habe das am 30. Januar 2024 gemachte Video von Amira Aly (33) und Ex Olli Pocher in der TV-Szene weiterverbreitet, um dem Fünffach-Papa sämtliche Jobs zu versauen.
Laut Christian Düren alles an den Haaren herbeigezogen. "Ich habe mit meiner Partnerin darüber gesprochen - das war’s - und habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet."
Einem Bericht von BILD zufolge sollen am 14. Januar zwei namhafte Promis als Zeugen gehört werden. Zum einen: Annemarie Carpendale (48) - Ex-Freundin von Olli Pocher und langjährige "taff"-Kollegin von Christian Düren.
Darüber hinaus soll Pocher auch um die Aussage von Filmproduzent Pierre Uebelhack (49) gebeten haben - dem Ex-Freund von Dschungelkönigin Lilly Becker (49).
Hat Christian Düren mit Video geprahlt?
In dem Video - um das sich der laufende Prozess dreht - soll Düren seine Partnerin bei einem heftigen Streit mit Olli Pocher gefilmt haben. Sogar zu Handgreiflichkeiten soll es darin gekommen sein.
Im Anschluss soll Düren mit den Aufnahmen bei TV-Bossen geprahlt oder es zumindest erwähnt haben. Das mutmaßliche Ziel: Die Karriere von Oliver Pocher zu sabotieren.
Während des ersten Prozesstages am 5. November hatte bereits TV-Produzent Georg Kappenstein als Zeuge ausgesagt und den angeklagten Christian Düren in Schutz genommen.
Wie der Macher des "Quatsch Comedy Club" ausgesagt haben soll, habe er zwar Kenntnis über das Zoff-Video erhalten. Dass der 35-Jährige das Material weitergeschickt habe, habe er im Anschluss aber nicht mitgekriegt.
