Oliver Pocher im Gerichtszoff gegen Christian Düren: Diese Promis sollen im Januar aussagen

Köln - Der anhaltende Gerichtsstreit zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Düren (35) geht weiter! Im Januar sollen vor dem Landgericht Köln zwei Promi-Zeugen aussagen, um im Rahmen der Erpressung über Düren auszusagen.

Oliver Pocher erwartet am 14. Januar 2026 der nächste Prozesstag gegen Christian Düren. © Henning Kaiser/dpa

Im Raum steht weiterhin der Vorwurf, der Moderator von "taff" habe das am 30. Januar 2024 gemachte Video von Amira Aly (33) und Ex Olli Pocher in der TV-Szene weiterverbreitet, um dem Fünffach-Papa sämtliche Jobs zu versauen.

Laut Christian Düren alles an den Haaren herbeigezogen. "Ich habe mit meiner Partnerin darüber gesprochen - das war’s - und habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet."

Einem Bericht von BILD zufolge sollen am 14. Januar zwei namhafte Promis als Zeugen gehört werden. Zum einen: Annemarie Carpendale (48) - Ex-Freundin von Olli Pocher und langjährige "taff"-Kollegin von Christian Düren.

Darüber hinaus soll Pocher auch um die Aussage von Filmproduzent Pierre Uebelhack (49) gebeten haben - dem Ex-Freund von Dschungelkönigin Lilly Becker (49).