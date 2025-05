Oli Pocher packt über Ex-Ehefrau Sandy aus: "Herz rausgerissen und Kinder genommen"

Köln - Seit 2014 sind Oliver Pocher (47) und Sandy Meyer-Wölden (42) offiziell kein Ehepaar mehr. Wie hart die Scheidung damals wirklich war, offenbaren sie jetzt in ihrem Podcast!

Alles in Kürze

Oliver Pocher (47) und Sandy Meyer-Wölden (42) galten zwischen 2009 und 2013 als absolutes Promi-Traumpaar. (Archivfoto) © Arno Burgi/dpa

In der neuesten Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt", der diesmal vor Live-Publikum in Berlin aufgezeichnet wurde, begrüßen die Eltern dreier gemeinsamer Teenager einen weiteren unterhaltsamen Gast auf der Bühne: Mario Barth.

Als das Trio auf das Thema Liebe zu sprechen kommt, hakt der 52-jährige Comedy-Star ganz unverblümt bei seinen Gastgebern nach, warum sie damals eigentlich getrennte Wege gegangen sind.

Sandy ergreift als Erste das Wort und stellt seufzend klar: "Es war eine sehr schwere Zeit." Ihr Ex versucht, dem Ganzen zunächst mit Humor zu begegnen. "War so 'ne Phase, da war sie über 30", fügt Oli in Anspielung auf seine Vorliebe für jüngere Frauen ergänzend hinzu.

Barth will es ganz genau wissen: Hat sein Branchen-Kollege die Mutter seiner ersten drei Kinder tatsächlich aufgrund ihres Alters abgeschossen? Dem widerspricht Pocher jedoch vehement. Stattdessen stellt er unmissverständlich klar: "Sie hat mich verlassen!"