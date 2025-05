Nach "Temptation"-Aus: Oliver Pocher ätzt gegen Lola Weippert

Auf seinem Instagram-Kanal nimmt Oliver Pocher (47) kein Blatt vor den Mund und schießt immer wieder gegen verschiedene Promis und Stars. © Henning Kaiser/dpa

Anlass dafür ist Lolas Aus als Moderatorin von "Temptation Island", das am Montag von Privatsender RTL über die sozialen Medien bekannt gegeben wurde.

Für Oli, der die 29-Jährige schon seit einiger Zeit immer wieder mit kritischen Kommentaren konfrontiert und zuletzt ihre neue Beziehung aufs Korn genommen hat, ist das natürlich ein gefundenes Fressen.

Während Lola in der offiziellen Pressemitteilung von RTL nämlich erklärt, sie habe sich "nach langem Überlegen dazu entschlossen", die Show auf eigenen Wunsch zu verlassen, um sich "neuen, spannenden Projekten zu widmen", wurden schnell Spekulationen laut, dass sie ihre Zelte nicht ganz freiwillig abgebrochen haben soll.

Einen entsprechenden Medienbericht, in dem es heißt, Lola sei hinter den "Temptation"-Kulissen "extrem schwierig" gewesen, hat der Comedian daher am Dienstag in seiner Instagram-Story geteilt und dazu geschrieben: "Absolut korrekt! Und wenn nichts mehr geht, Brust raus und als Frauenpower verkaufen."