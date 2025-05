Promi-Zoff im Live-TV! Deshalb faucht Inka Bause plötzlich Oliver Pocher an

Der Comedian hatte Anfang Mai verraten durch die Ozempic-Abnehmspritze 14 Kilo verloren zu haben. © Henning Kaiser/dpa

Stattdessen wolle die Moderatorin ein Beispiel dafür sein, dass man für den Erfolg hartnäckig trainieren solle, statt sich dünn zu spritzen.

"Man muss arbeiten für etwas, wenn man was bekommen will." Ein ziemlicher Dorn im Auge war ihr offenbar das lockere Hausieren des Wahl-Kölners. Ihre Meinung: Füße still halten und für Ozempic und Co. keinerlei "Werbung" machen.

Unkommentiert wollte Olli die Vorwürfe seiner RTL-Kollegin nicht stehen lassen - im Gegenteil. Schließlich habe Inka Bause auch öffentlich über ihre Botoxbehandlungen gesprochen, um den Prozess des Alterns etwas aufzuhalten.

Das wiederum scheint für die 56-Jährige "etwas ganz anderes." Bei ihren Behandlungen ginge es schließlich nur um "marginale Dosen" und nicht um 14 Kilogramm Gewichtsverlust innerhalb von wenigen Wochen.