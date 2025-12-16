Brisante Aussage: Bestätigt Ex-Mann Oliver Pocher hier Amiras Liebes-Aus?
Köln - Seit Wochen ranken sich Krisengerüchte um die Beziehung von Amira Aly (33) und Christian Düren (35): Hat ausgerechnet Ex-Mann Oliver Pocher (47) jetzt das Liebes-Aus bestätigt?
Im "Bild"-Interview plauderte der 47-Jährige äußerst ausführlich über sein Leben. Dabei ging es nicht nur um seine Kindheit im Kreis der Zeugen Jehovas, sondern auch um seine gescheiterte Ehe mit der gebürtigen Österreicherin.
Tatsächlich scheint die Schlammschlacht, die sich beide unmittelbar nach ihrer Trennung in der Öffentlichkeit geliefert hatten, inzwischen abgehakt zu sein. Im Hinblick auf Weihnachten stimmt Olli nämlich sogar geradezu versöhnliche Töne an.
Gegenüber dem Boulevard-Blatt erklärte er: "Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen." Grund für die unverhoffte "Einladung" sind Amiras jüngste Aussagen, dass sie an Heiligabend mit ihren Kindern alleine im neuen Eigenheim sitzen würde.
"Nein, kommt keiner", hatte die 33-Jährige kürzlich erklärt und damit die Spekulationen um ein Liebes-Aus mit ihrem Freund weiter angeheizt. Auch ihre Verwandten haben in diesem Jahr andere Pläne. Ein herber Schlag für X-Mas-Fan und Familienmensch Amira.
Oliver Pocher über Amira: "Sitzt lieber allein am perfekt dekorierten Baum!"
Ex-Mann Olli griff die Aussagen nur allzu gerne auf und erklärte dazu: "Ich hab' ihr gesagt: Komm gerne an Weihnachten vorbei. Aber sie sitzt dann doch lieber allein am perfekt dekorierten Baum."
Hat der Vater von Amiras zwei kleinen Söhnen die Trennung zwischen seiner Ex-Frau und dem "taff"-Moderator damit bestätigt?
Dass die Österreicherin seine Einladung annehmen wird, scheint derweil mehr als fraglich. "Ich wollte das erste Weihnachten in meinem eigenen Haus – im neuen Zuhause, das ich so liebevoll eingerichtet habe", verriet sie jüngst beim Backen mit ihrem Bruder Hima (34).
Vielleicht liegt es aber auch gar nicht an Olli. Möglicherweise hat Amira auch einfach keine Lust die Feiertage mit Ehe-Vorgängerin Sandy Meyer-Wölden (42) und Pochers Keller-Bewohner Pietro Lombardi (33) zu verbringen.
