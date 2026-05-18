Ex-Frau Amira Aly wieder schwanger: Das sagt Oliver Pocher zu den Baby-News
Köln - Jetzt meldet er sich zu Wort! Nach der Baby-News um Ex-Frau Amira Aly (33) spricht nun erstmals Comedian Oliver Pocher (48) über die zuckersüßen Neuigkeiten.
Spätestens seit Mitte der vergangenen Woche ist klar, was viele Fans schon wochenlang vermutet hatten: Amira Aly ist zum dritten Mal schwanger.
Besonders auffällig: Ihr sonst so streitsüchtiger Ex-Mann hatte sich noch nicht dazu geäußert - bis jetzt.
Im Wochenrückblick "Ollis Woche" - Teil seiner eigenen App - richtet der Comedian kurzerhand das Wort an die Mama seiner Kinder vier und fünf. "Meine Kinder bekommen alle noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle", erklärt der 48-Jährige kurz und knapp.
Etwas mehr in die Tiefe könne er aber noch nicht gehen. Stattdessen kündigt er an, erst in der nächsten Podcastfolge von "Die Patchwork Boys" am kommenden Freitag (22. Mai) mit Kumpel Pietro Lombardi (33) ausführlich darüber reden zu wollen.
"Das ist jetzt ein bisschen komplexer das Thema, als es vielleicht in zwei Sätzen zusammenzufassen", stellt Olli kurzum klar.
Funkstille über Baby-News hat einfachen Grund
Ebenso machte er deutlich, weshalb er bislang zu den Baby-News - in ungewohnter Manier - geschwiegen hatte.
Das soll seiner Erklärung nach daran liegen, dass die jüngste Ausgabe seines Podcasts aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt vorab aufgezeichnet worden und Amiras Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war.
Für die Moderatorin ist es derweil nach den beiden Söhnen mit Olli das erste Kind mit Partner Christian Düren (35).
Erst am Wochenende hatte sich die Österreicherin bei ihren Fans gemeldet und ein Foto geteilt, auf dem ihr Babybauch eindeutig zu erkennen ist.
Konkrete Details rund um die aktuelle Schwangerschaftswoche oder das Geschlecht ihres Babys hält die baldige Dreifach-Mama aber noch streng geheim.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher