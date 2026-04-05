Fünf Kinder von zwei Frauen wohl genug: Oliver Pocher denkt über Sterilisation nach
Köln - Fünf Kinder sind ihm dann doch genug! Oliver Pocher (48) hat im Talk mit Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) ganz offen über seine Kinderplanung gesprochen. Der Fünffach-Papa denkt dabei sogar an eine Sterilisation.
Kaum sind die "Patchwork Boys" in die Pocher-App verlagert, plaudern Olli und "Pie" über die ernsten Dinge im Leben.
Ganz oben auf der Liste: Ollis Kinderplanung! Die thematisiert plötzlich "Pie", der sich eine neue Freundin an der Seite seines Kumpels ausmalt, die eines Tages ein Kind vom Comedian wolle.
"Dann sage ich, hier sind fünf, such dir eins aus. Bitte schön", stellt Pocher klar und winkt ab.
Der Ex-Mann von Amira Aly (33) kann sich in Zukunft keine weiteren Kinder vorstellen, seine Familienplanung gilt wohl als abgeschlossen.
Zuletzt scheint Olli dementsprechend sogar über eine Vasektomie nachgedacht zu haben, um sich dauerhaft unfruchtbar zu machen.
"Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht", gibt der 48-Jährige öffentlich zu.
Fünf Kinder sind genug: Oliver Pocher will keine weiteren Kinder
Für seinen Gesprächspartner ist das Thema Kinder damit aber noch nicht vom Tisch. Während Olli keine Kinder mehr haben will hegt "Pie" dagegen noch einen Traum.
"Ich wollte ja eigentlich immer eine Tochter, aber irgendwie, ich kann das einfach nicht. Keine Ahnung. Socken an, aus, alles probiert", macht sich der Halbitaliener über sich selbst lustig.
Statt eines Mädchens hätte Kumpel Olli schließlich die zündende Idee für gemeinsamen Nachwuchs. "Ich hätte gerne eine Schwangerschaft mit uns beiden. Unser Liebesglück möchte ich gerne festigen und ich würde es auch gerne über die Düsseldorfer Tabelle wirtschaftlich für die nächsten 18 Jahre absegnen."
Nach drei Kindern mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) hat Olli Pocher auch mit Amira zwei Kinder in die Welt gesetzt.
Pietro Lombardi hingegen ist nach Sohnemann Alessio (10) mit Ex-Frau Sarah Engels (33) mit Ex-Freundin Laura Maria Rypa (30) Papa von zwei weiteren Söhnen geworden.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures