Fünf Kinder von zwei Frauen wohl genug: Oliver Pocher denkt über Sterilisation nach

Köln - Fünf Kinder sind ihm dann doch genug! Oliver Pocher (48) hat im Talk mit Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) ganz offen über seine Kinderplanung gesprochen. Der Fünffach-Papa denkt dabei sogar an eine Sterilisation.

Familienaufnahmen wie diese sind im öffentlichen Leben von Oliver Pocher äußerst selten zu finden. © Screenshot/Instagram/Sandy Meyer-Wölden

Kaum sind die "Patchwork Boys" in die Pocher-App verlagert, plaudern Olli und "Pie" über die ernsten Dinge im Leben.

Ganz oben auf der Liste: Ollis Kinderplanung! Die thematisiert plötzlich "Pie", der sich eine neue Freundin an der Seite seines Kumpels ausmalt, die eines Tages ein Kind vom Comedian wolle.

"Dann sage ich, hier sind fünf, such dir eins aus. Bitte schön", stellt Pocher klar und winkt ab.

Der Ex-Mann von Amira Aly (33) kann sich in Zukunft keine weiteren Kinder vorstellen, seine Familienplanung gilt wohl als abgeschlossen.

Zuletzt scheint Olli dementsprechend sogar über eine Vasektomie nachgedacht zu haben, um sich dauerhaft unfruchtbar zu machen.

"Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht", gibt der 48-Jährige öffentlich zu.