Baby-News bei Amira Aly: Jetzt rechnet Oliver Pocher gnadenlos mit seiner Ex ab

Köln - Bislang hatte sich Oliver Pocher nur kurz zur erneuten Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly geäußert. Doch nun hielt sich der 48-Jährige nicht mehr zurück - und rechnete gnadenlos mit der 33-Jährigen ab!

Oliver Pocher (48) hat gnadenlos mit seiner Ex-Frau Amira Aly (33, nicht im Bild) abgerechnet. © Henning Kaiser/dpa

"Ich finde es beschissen und respektlos!", motzt der "Schwarz und Weiß"-Interpret in seinem Podcast "Patchwork Boys".

Hintergrund: Gegenüber der "Bild"-Zeitung hatte seine Ex-Frau preisgegeben, dass sie und Christian Düren (35) ein Kind erwarten - und auch Olli musste die News aus der Zeitung erfahren, was ihn auf die Palme bringt, da er es gerne persönlich mitgeteilt bekommen hätte.

Er wolle nicht nur informiert werden, wenn er den "beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll", sondern es gehöre einfach dazu, "dass man sagt: Übrigens, bin ich schwanger geworden. Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheiße, und er bleibt auch ein Vollidiot, egal ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht."

Ganz zur Verwunderung von Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) habe der Kölner Comedian es bis heute noch nicht persönlich bestätigt bekommen.

"Hast du nicht?", hakt der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" nach, doch Olli verneint.