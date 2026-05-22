Baby-News bei Amira Aly: Jetzt rechnet Oliver Pocher gnadenlos mit seiner Ex ab
Köln - Bislang hatte sich Oliver Pocher nur kurz zur erneuten Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly geäußert. Doch nun hielt sich der 48-Jährige nicht mehr zurück - und rechnete gnadenlos mit der 33-Jährigen ab!
"Ich finde es beschissen und respektlos!", motzt der "Schwarz und Weiß"-Interpret in seinem Podcast "Patchwork Boys".
Hintergrund: Gegenüber der "Bild"-Zeitung hatte seine Ex-Frau preisgegeben, dass sie und Christian Düren (35) ein Kind erwarten - und auch Olli musste die News aus der Zeitung erfahren, was ihn auf die Palme bringt, da er es gerne persönlich mitgeteilt bekommen hätte.
Er wolle nicht nur informiert werden, wenn er den "beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll", sondern es gehöre einfach dazu, "dass man sagt: Übrigens, bin ich schwanger geworden. Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheiße, und er bleibt auch ein Vollidiot, egal ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht."
Ganz zur Verwunderung von Podcast-Partner Pietro Lombardi (33) habe der Kölner Comedian es bis heute noch nicht persönlich bestätigt bekommen.
"Hast du nicht?", hakt der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" nach, doch Olli verneint.
Oliver Pocher lässt kein gutes Haar an Christian Düren
Unterstützung erhält der gebürtige Hannoveraner von seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43), die im Podcast zu Gast ist und die Neuigkeiten ebenfalls aus der Zeitung erfahren habe.
Die 43-Jährige sei der Meinung, dass es gewisse Situationen im Leben, "wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt" gebe, "wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los."
Das müsse man so gut im Griff haben, dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung erfahre.
Was den 48-jährigen Komiker noch mehr wurmt: Er habe Amira an dem Tag, als es herausgekommen ist, noch gesehen und mit ihr telefoniert. Allerdings habe sie ihm die Kinder "wie bei einem Formel-1-Boxenstopp" gegeben.
"Ich hatte nicht mal die Chance, mit ihr zu reden", poltert Olli weiter, der zudem auch mit Amiras jetzigem Freund abrechnet, der versucht habe, ihm zu schaden.
"Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist ja so. Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!", stellt der fünffache Vater klar.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Henning Kaiser/dpa