Hochzeitspläne bei Oliver Pocher und Sandy: Warum dem TV-Star jetzt der Kragen platzt

Oliver Pocher (47) ist genervt von den Hochzeitsplänen seines Ex-Schwagers Axel Meyer-Wölden Jr. (40). © Rolf Vennenbernd/dpa

In der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" lässt die 42-Jährige gleich zu Beginn die Bombe platzen und verkündet, dass ihr jüngerer Bruder Axel (40) im Sommer "endlich" seine langjährige Freundin in Salzburg heiraten wird.

"Und natürlich bist du mein Plus eins", stellt sie gegenüber dem Vater ihrer ältesten drei Kinder noch einmal klar. Spürbar übellaunig merkt Olli allerdings an, dass er bis heute noch keine offizielle Einladung für das Event erhalten habe.

Dafür gibt es in Sandys Augen eine logische Erklärung. So sei der Comedian in den Augen ihrer Familie "mein ewiges Plus eins". Wenn sie zu einem Fest eingeladen werde, sei für alle klar, dass Olli auch mitkommt.

Noch mehr als die Tatsache, dass er keine eigene Einladung erhalten hat, schlägt dem Komiker die Wahl des Ortes für die Feierlichkeiten aufs Gemüt. Denn in der Alpenland-Metropole finden zeitgleich die Salzburger Festspiele statt, wie er kritisch anmerkt.

Die Konsequenz: gesalzene Hotelpreise. Pocher motzt: "Warum musst du in Salzburg am teuersten Wochenende des Jahres heiraten?" Alessandra gibt ihrem Gegenüber zu verstehen, dass sie ihrem Bruder doch nicht vorschreiben könne, "wo er heiraten soll".