Promi-Show der Extreme: Oliver Pocher und Donald Trump auf demselben Event

Fußball verbindet! Unter diesem Motto waren Oliver Pocher und Donald Trump am Wochenende gemeinsam beim Finale der Klub WM.

Von Maurice Hossinger

New York (USA) - Diese Begegnung ist mit Sicherheit auch für Oliver Pocher (47) ein einmaliges Erlebnis: Der Comedian saß bei einer Großveranstaltung in New York beinahe gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump (78).

Alles in Kürze Oliver Pocher trifft Donald Trump in New York.

Beide besuchen das Finale der Klub-WM.

Pocher teilt Videos von Trump auf Instagram.

Trump und Pocher sind bei US-Shows zu Gast.

Pocher dreht neuen Stoff für seine App.

Oliver Pocher immer wieder bei US-Shows zu Gast