Jetzt auch noch Carmen Geiss! Oliver Pocher kassiert private Klatsche von Millionärs-Gattin

Allerdings fand die Familien-Reunion nicht in Köln oder Miami - Sandys Wohnort - statt, sondern in Dubai.

Erstmals in der noch jungen Geschichte des Podcasts des einstigen Ehepaars begegneten sich Olli und Sandy von Angesicht zu Angesicht.

Mit Ex Amira bekam Olli am 11. November 2019 einen gemeinsamen Sohn. Von dessen Geburtstags-Party wurde er jetzt von Mama wieder ausgeladen ...

Grund für den überraschenden Sinneswandel war eine von Ollis Bildschirmkontrollen längst vergangener Tage - im Fokus der Lästereien: Shania (19) und Davina (20)!

"Die beiden haben damals halt relativ unprofessionell ihre Klamotten von Oceans Apart beworben und dabei gewirkt wie Moderatoren ohne Teleprompter", machte sich der Fünffach-Papa nochmals über die Szenerie lustig.

Offenbar zu viel für Mama Carmen! "Die fand das richtig scheiße", stellte Sandy mit ernstem Ton in der Stimme klar. "Dabei sahst du so schön aus in deinem Anzug, Olli."

Dem schien die Reaktion allerdings wenig zu interessieren. "Mir ist das ehrlich gesagt auch scheißegal. (...) Das war auch nicht die erste Ausladung diese Woche. Momentan habe ich auch einfach einen Lauf", nahm sich der Hannoveraner selbst aufs Korn.

Auch Moderatorin Amira Pocher (31) sorgte in den vergangenen Tagen für bedröppelte Miene beim "Liebeskasper" und lud ihn für den geplanten Kindergeburtstag des gemeinsamen Sohnes plötzlich wieder aus.

"Wenn dir das bei deinem eigenen Kind passiert, tut das schon weh", musste Olli sich bei aller Liebe zur Comedy eingestehen.