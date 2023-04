Macht sich Oliver Pocher nicht mehr über Influencer lustig? Das ist sein neues Opfer!

Köln - Oliver Pocher (45) hat es am Dienstagabend auf ein neues prominentes Opfer abgesehen! Der Comedian machte sich nämlich über ein ordentliches Schwergewicht lustig. Ob das den Geschmack seiner Fans trifft?

Oliver Pocher (45) machte am Dienstagabend mächtig Scherze über den FC Bayern, der sich vom Triple verabschieden konnte. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Denn niemand Geringeres als der Rekordmeister FC Bayern München bekam nach der Peinlich-Pleite gegen den SC Freiburg (1:2) im DFB-Pokalhalbfinale sein Fett weg!

Anders als sonst machte sich der gebürtige Hannoveraner in diesem Fall also nicht über Influencerinnen und Influencer lustig, sondern verteilte virtuelle Schellen gegen Oliver Kahn (53), Hasan Salihamidzic (46) und Co.

"Deutschland war selten so glücklich wie nach diesem Handelfmeter gegen die Bayern", schrieb der fünffache Papa auf Twitter und brachte damit einige seiner "Fans" gehörig auf die Palme. "Doch, als du deine Ohrfeige kassiert hast", warf ein User dem Ehemann von Moderatorin Amira Pocher (30) vor die Füße.

Und Oli? Ließ sich davon natürlich nicht entmutigen und haute weiter knüppeldick auf die Bayern drauf - sehr zum Unmut der Fans!