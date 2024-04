Olli Pocher und Sandy Meyer-Wölden schwärmen: So schön war ihre Traumhochzeit!

Köln - Auch wenn sie mittlerweile in Sachen Liebe getrennte Wege gehen, verstehen sich Comedian Oliver Pocher (46) und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) inzwischen wieder sehr gut. In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" haben die beiden nun in Erinnerungen an ihre Hochzeit geschwelgt.