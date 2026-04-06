Ohrfeigen-Eklat um "Fat Comedy": Oliver Pocher mit saftiger Kritik an deutscher Justiz

Köln - Vier Jahre nach der harten Backpfeife von "Fat Comedy" holt Oliver Pocher (48) aus dem Nichts zum Gegenschlag gegen den Rüpel-Rapper und den deutschen Staat aus.

Zusammen mit "Immo Tommy" (r.) hat Oliver Pocher den Fall um "Fat Comedy" noch einmal durchgesprochen. © Screenshot/YouTube/Immo Tommy

Der Fünffach-Papa hatte sich am Rande eines Boxkampfs in Dortmund eine heftige Ohrfeige von "Fat Comedy" eingefangen, der wiederum im Anschluss eine juristische Strafe von 15 Euro Tagessatz für die Dauer von 120 Tagen erhielt.

Dem damaligen Opfer Olli Pocher zufolge offenbar viel zu wenig! Das hat er im Podcast "Tommy unlocks" von Immobilien-Influencer Tommy Primorac mitgeteilt.

"(...) Das ist wirklich lächerlichst und peinlichst. Beim Gerichtstermin wurde alles blitzschnell abgehakt und das Urteil schon nach zehn Minuten gesprochen. Da wusste ich schon: alles klar."

Sein Knallhart-Vorwurf: Die Richterin habe viel zu früh geurteilt. "Die wusste schon vorher, wie sie urteilt", erklärt Olli Pocher im Gesprächsverlauf.

Mittlerweile habe "Fat Comedy" wesentlich mehr Kohle blechen müssen, als vor Gericht festgehalten. "Wir haben zivilrechtlich unseren Punkt gemacht. Er hat inzwischen Strafen in Höhe von 60.000 bis 65.000 Euro, die er zu zahlen hat."