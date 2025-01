Oli Pocher über Ehe-Aus mit Sandy Meyer-Wölden: Darum sind wir nicht mehr zusammen!

Köln - Mehr als zehn Jahre nach ihrer gescheiterten Ehe wohnen Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) gemeinsam in einem Haus in Köln . Und hier fällt den beiden immer wieder auf, warum es mit ihnen einfach nicht funktionieren konnte.

Inzwischen sind die beiden Ex-Partner eng miteinander befreundet. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Das haben der Comedian und seine Ex-Frau in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers - frisch recycelt!" verraten.

Zwar freue Oli sich nach wie vor sehr darüber, dass Sandy nach ihrer Rückkehr aus den USA nach Deutschland bei ihm eingezogen ist, dennoch stellt der 46-Jährige trocken fest, "dass es auch die eine oder andere Geschichte gibt, warum wir nicht mehr miteinander verpartnert sind".

Das sei ihm seit Sandys Einzug in sein Haus immer wieder aufgefallen - insbesondere dann, wenn die beiden ehemaligen Turteltauben "sehr viel Zeit miteinander verbringen".

Was der Comedian damit genau meint, führt er jedoch nicht weiter aus. Allerdings gab er bereits 2021 in Sandys damaligem Podcast "Mom of 5" an, dass ihre gescheiterte Ehe unter anderem an der unterschiedlichen Herkunft der beiden liegen würde.