VIP-Geschenk: Oli Pocher offenbart, was seine Tochter zum 15. Ehrentag bekommen hat!

Bevor er die Bombe platzen ließ, berichtete der fünffache Familienvater davon, dass er mit Nayla im vergangenen Jahr in Florida war, um ein Konzert von Rapper Drake (38) zu besuchen. Der Trip schlug ein wie eine Bombe - und soll wiederholt werden.

In der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" in Düsseldorf plauderten Oli und seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) jetzt aus, mit welcher kostspieligen VIP-Überraschung sie ihren Sprössling beglückten.

Mit berührenden Worten gratulierte der Comedian in dieser Woche seiner Nayla via Instagram-Post zum Geburtstag. "Papa liebt dich sehr", heißt es da unter anderem. Die 15-Jährige ist Pochers einzige Tochter und daher etwas ganz Besonderes für ihn.

Mit diesem Foto aus früheren Tagen gratulierte der Comedian seiner Tochter Nayla in dieser Woche zum 15. Geburtstag. © Instagram/OliverPocher (Screenshot)

Oli erinnerte sich schmunzelnd an dem Moment zurück, in welchem er seiner Ex-Frau den Down-Under-Vorschlag unterbreitet hatte: "Du hast nur gerufen: 'Macht doch, was ihr wollt'!" Inzwischen hat die 41-Jährige ihre Meinung aber geändert.

"Das ist ein Geburtstagsgeschenk, an das man sich erinnert", sind sich die Eltern einig. Sandy konnte schlussendlich mit dem Argument überzeugt werden, dass Vater und Tochter nicht nur für Drake nach Australien reisen, sondern vor Ort auch etwas Sightseeing betreiben werden.

Um zu verhindern, dass seine Tochter sich zu sehr an den ganzen Jetset-Luxus gewöhnt, verzichtete Oli bei den Flügen auf Komfort. "Dann lernt Nayla mal, wie es ist, 24 Stunden in der Economy zu sitzen", frotzelte die TV-Bekanntheit. Dann schon er aber noch hinterher: "Ok, Premium Economy."

Hoffentlich bekommt die 15-Jährige dabei genügend Schlaf, denn der Vogel landet auf dem Rückweg um 8 Uhr in der Früh in Deutschland. Um 9 Uhr startet bereits die Schule. "Das ist der Deal", stellte Oli klar. Das Publikum lachte.