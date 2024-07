Nach Scheidungs-Bekanntgabe: Das fordert Oliver Pocher von seiner Noch-Ehefrau

Köln - Seit fast einem Jahr gehen Oliver Pocher (46) und seine Noch-Ehefrau Amira (31) getrennte Wege. Nicht mehr lange, dann sind die beiden auch geschieden. Daher stellt der Kölner Comedian jetzt eine Forderung an die Österreicherin.

Oliver Pocher (46) stellt eine ganz besondere Forderung an seine Noch-Ehefrau. © Henning Kaiser/dpa

Denn nachdem Amira nun mit ProSieben-Host Christian Düren (34) einen neuen Lebensgefährten gefunden hat, sei der "Schwarz und Weiß"-Interpret "grundsätzlich dafür, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen", erklärt er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt".

Allerdings sei das "ja immer eine leidige Diskussion mit vielen Frauen", meint er.

Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) will daher wissen, wieso dem fünffachen Vater dies so wichtig sei.

"Weil grundsätzlich ja alle Frauen damit kommen: 'Ich möchte so heißen wie meine Kinder'. Das ist immer so das Standardargument", so Oli.

"Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist", führt er weiter aus.



Denn man heiße ja nicht mit Vornamen wie die Kinder, sondern der Nachname sei das Wichtige.