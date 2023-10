Promi-Rutsch-Battle mit Oliver Pocher im Einkaufszentrum: "Hauptsache nicht verletzen!"

Hamburg – Seit einigen Tagen ist Hamburgs Europa Passage um eine Attraktion reicher. Eine 33 Meter lange Rutsche lädt über drei Etagen zu einem ganz besonderen Shopping-Erlebnis ein. Am Donnerstagnachmittag wurde diese mit einem Promi-Rutsch-Battle offiziell eingeweiht. Im Vordergrund stand dabei aber nicht der Wettkampf, sondern der gute Zweck. Alle Spenden gehen an die "Tribute To Bambi Stiftung". Dennoch schlummerte in dem ein oder anderen Promi natürlich dennoch der Anreiz, der oder die Schnellste zu sein.

Am Donnerstag kam der Entertainer zwar oft unten an, allerdings reichte es "nur" für den zweiten Platz. Für Konkurrent Filip lief es auch anders als geplant, er wurde letzter und durfte sich stolzer Träger der imaginären Holzmedaille nennen.

"Ich als Hamburger habe die Europa Passage schon lange nicht mehr so voll gesehen, es bringt die Leute zusammen", fiel auch Filip Pavlović am Donnerstag auf.

Und er sollte Recht behalten, schon jetzt ist die Rutsche ein Hit auf den Sozialen Medien und auch in der realen Welt kommt sie sehr gut an.

Lange sei die Idee einfach nur ein "Schnack" gewesen: "Alle haben mich für verrückt erklärt, aber Shopping-Center weltweit haben Rutschen, das ist ein Thema. Nur in Deutschland noch nicht so."

Als klarer Sieger setzte sich "Let's Dance"-Star Emil Kusmirek (33) mit 4,4 Sekunden durch. © Alice Nägle/TAG24

Und vor allem macht es Spaß und dieser soll laut Harengerd auch an allererster Stelle stehen. "Wenn die Leute sich wohlfühlen, geben sie mehr Geld aus. Schafft für die Leute einen schönen Ort und sie bleiben", so der Center-Manager, der eine vierstellige Spendensumme für die "Tribute von Bambi Stiftung" erwartete. Gespendet werden kann über eine Spendenbox im Erdgeschoss. "Die Rutsche passt zu Kindern, es kommt Kindern in Not zugute. Das passt, finde ich!"

Und auch Oliver Pocher meinte gegenüber TAG24: "Für Kinder ist das sensationell!"

Durch das Event führte Gülcan Kamps (41), die binnen Minuten laut "Ja" gesagt hat, als sie angefragt wurde. "Ich finde die Idee einfach super, aber ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen".

Deswegen habe sie am heutigen Donnerstag auch erstmal minutenlang staunend vor der gigantischen Rutsche gestanden, selbst gerutscht ist sie am Donnerstag aber nicht: "Ich drehe gerade ganz viel und in einigen Verträgen steht, dass ich gewisse Sportarten nicht machen darf. Rutschen steht da jetzt nicht explizit, aber ich lasse es dann doch lieber", so Gülcan im Gespräch mit TAG24.

Die Rutsche bleibt keine einmalige Sache, nächstes Jahr wird sie für sechs Wochen wieder kommen. Besucher der Europa Passage können dieses Jahr noch bis zum 15. November täglich jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr kostenfrei rutschen. Gerutscht wird auf einer Vlies-Unterlage. An dem Rutschvergnügen kann jeder ab acht Jahren oder einer Größe von 1,30 m teilnehmen.