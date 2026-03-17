Oliver Pocher sprachlos: Seine Kinder spielen den Iran-Krieg nach

Köln - Oliver Pochers (48) Kinder außer Rand und Band! Zwei Wochen nach Kriegsbeginn im Iran ist das Thema auch im Pocher-Haushalt angekommen.

Am 28. Februar nahmen die USA und Israel eine Mädchenschule ins Visier, töteten dabei 168 Schülerinnen, 26 Lehrerinnen und vier Eltern. © Uncredited/Mehr News Agency/AP/dpa

Seit mittlerweile mehr als zwei Wochen bombardieren die USA und Israel haufenweise Ziele im Iran, um das Mullah-Regime zu stürzen und das Land politisch umzukrempeln.

Plötzlich spielt der Angriffskrieg der Supermächte auch bei den jüngsten Pocher-Kindern eine Rolle.

In seiner neuesten Instagram-Story will der Moderator von seinem Nachwuchs wissen, welche Rollenverteilung bei den Spielchen herrscht.

"Ich bin Iran mit die Bomben von Krieg", schießt es auf Papas Nachfrage aus Ollis Sohn heraus.