Oliver Pocher sprachlos: Seine Kinder spielen den Iran-Krieg nach
Köln - Oliver Pochers (48) Kinder außer Rand und Band! Zwei Wochen nach Kriegsbeginn im Iran ist das Thema auch im Pocher-Haushalt angekommen.
Seit mittlerweile mehr als zwei Wochen bombardieren die USA und Israel haufenweise Ziele im Iran, um das Mullah-Regime zu stürzen und das Land politisch umzukrempeln.
Plötzlich spielt der Angriffskrieg der Supermächte auch bei den jüngsten Pocher-Kindern eine Rolle.
In seiner neuesten Instagram-Story will der Moderator von seinem Nachwuchs wissen, welche Rollenverteilung bei den Spielchen herrscht.
"Ich bin Iran mit die Bomben von Krieg", schießt es auf Papas Nachfrage aus Ollis Sohn heraus.
Oliver Pocher sichtlich überrascht von Kriegs-Spiel
Statt auf die absurde Situation einzugehen und seinen Kindern ernste Hintergründe zu erklären, zieht der Comedian lediglich wie versteinert die Augenbrauen hoch.
Ob das seiner Ex gefällt?
Immer wieder hatte Amira Aly (33) seit der Trennung von Olli betont, in Sachen Kindererziehung an einem Strang zu ziehen und sämtliche Medien-Attacken ihres Verflossenen der Kinder wegen ignorieren zu wollen.
Über die kindliche Kriegs-Simulation auf der Rückbank ihres Ex-Mannes dürfte aber wohl noch zu reden sein.
Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/Mehr News Agency/AP/dpa, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher