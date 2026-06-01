"Knutschend durchs Phantasialand gezogen": Oliver Pocher spricht über Büchner-Gerüchte
Köln - Erst kürzlich wurden Gerüchte gestreut, dass Oliver Pocher und Danni Büchner (48) Händchen haltend im Phantasialand gesehen wurden. Doch was ist wirklich dran an der Geschichte? Der 48-Jährige klärt auf.
"Jetzt geht es um Danni Büchner. Mit der bin ich ja knutschend durchs Phantasialand gezogen", witzelt Pocher in seinem Talk "Hey Olli" gegenüber Gesprächspartner Paul Janke (44).
Der alte und neue Bachelor kontert: "Händchen haltend, habe ich gedacht."
Doch das sei nur der Anfang gewesen und nur das, was man gesehen habe. "In der Geisterbahn habe ich es richtig krachen lassen", so der Kölner Comedian sarkastisch.
Allerdings sei das Ganze nur ein kunterbunter Familienausflug gewesen. Olli sei mit seinen Kindern in dem Freizeitpark gewesen und Danni mit ihrem Nachwuchs.
"Da waren irgendwie zwölf Kinder dabei und die Eltern saßen genervt da und haben alle zehn Minuten irgendwas zu essen gekauft", beschreibt der gebürtige Hannoveraner den damaligen Ausflug.
Oliver Pocher ärgert sich über Spekulationen um seine Person
Zwischen Adrenalinfahrten, Snacks und Fritten sei aus Sicht der Erwachsenen vor allem Organisationsstress angesagt gewesen, wie er weiter preisgibt.
Was Olli vor allem stört: Ein halbes Jahr später führe der Ausflug dazu, dass man spekuliere, "ob ich was mit der gehabt habe oder nicht".
Aber Danni Büchner ist nicht die einzige Frau, mit der der fünffache Vater in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde.
Unter anderem wurden ihm auch Affären mit Cathy Hummels (38) und Cora Schumacher (49) angedichtet, weshalb Paul Janke Olli als "wahren Bachelor" bezeichnet.
Das lässt der 48-Jährige aber nicht auf sich sitzen und kontert. "Ich bin hinter den Kulissen und räume alles ab, was du liegen lässt", stichelt der Komiker.
Allerdings hat Olli zuletzt selbst verraten, dass er beim Padelspielen eine Frau kennengelernt hat. Ob es jedoch schon ein Date gegeben hat, ließ er offen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa