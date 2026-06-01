"Knutschend durchs Phantasialand gezogen": Oliver Pocher spricht über Büchner-Gerüchte

Köln - Erst kürzlich wurden Gerüchte gestreut, dass Oliver Pocher und Danni Büchner (48) Händchen haltend im Phantasialand gesehen wurden. Doch was ist wirklich dran an der Geschichte? Der 48-Jährige klärt auf.

Oliver Pocher (47) hat sich zu den Gerüchten um seine Person und Danni Büchner (48) geäußert. © Henning Kaiser/dpa

"Jetzt geht es um Danni Büchner. Mit der bin ich ja knutschend durchs Phantasialand gezogen", witzelt Pocher in seinem Talk "Hey Olli" gegenüber Gesprächspartner Paul Janke (44).

Der alte und neue Bachelor kontert: "Händchen haltend, habe ich gedacht."

Doch das sei nur der Anfang gewesen und nur das, was man gesehen habe. "In der Geisterbahn habe ich es richtig krachen lassen", so der Kölner Comedian sarkastisch.

Allerdings sei das Ganze nur ein kunterbunter Familienausflug gewesen. Olli sei mit seinen Kindern in dem Freizeitpark gewesen und Danni mit ihrem Nachwuchs.

"Da waren irgendwie zwölf Kinder dabei und die Eltern saßen genervt da und haben alle zehn Minuten irgendwas zu essen gekauft", beschreibt der gebürtige Hannoveraner den damaligen Ausflug.