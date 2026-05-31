Gibt's sogar ein Date? Frau hat keinen Bock auf Oliver Pocher, doch er bleibt hartnäckig

Köln - Seit der Trennung von Amira Aly (33) scheint Oliver Pocher (48) Single zu sein. Doch das könnte sich in Zukunft ändern - und das, obwohl er zunächst eine Abfuhr bekommen hat.

Oliver Pocher (48) hat mit seinen Flirtkünsten beeindruckt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam mit zwei Kumpels und Pietro Lombardi (33) habe sich der Comedian aufgemacht, um sich beim Padel zu verausgaben. Doch bevor es auf den Platz gegangen sei, habe Olli schon bei einer Rezeptionistin losgelegt.

"Olli fand die anscheinend attraktiv", erzählt Pietro im gemeinsamen Podcast "Die Patchwork Boys". Der gebürtige Hannoveraner bestätigt: "Ich fand die einfach nett."

Zunächst aber soll es so ausgesehen haben, dass der 48-Jährige eine Abfuhr bekomme. Denn die Frau soll gesagt haben, dass sie "keinen Bock auf einen bekannten Mann" habe.

Der Comedian sei aber hartnäckig geblieben und am Ende sollen sie sogar die Nummern ausgetauscht haben.

"Ich verstehe jede Frau, die sich auf dich einlässt", schwärmt Pietro, der vor allem von der Anmach-Masche seines Kumpels beeindruckt war.

So habe er die Frau zunächst mit kleinen Sticheleien geneckt und sei dann schmeichelnd geworden. "Du hast irgendwie gestichelt und dann bist du auf einmal sympathisch geworden und am Ende hast du gesagt: 'Schreib mal deine Nummer auf'", zeigt sich der 33-Jährige begeistert.