Paukenschlag! In DIESER Weltstadt tritt Oliver Pocher demnächst auf

Köln - Oliver Pocher (45) ist aktuell mit seinem Programm "Liebeskasper" auf Tournee. Im Februar tritt er damit in einer Stadt auf, mit der man wohl nicht gerechnet hätte.

Oliver Pocher (45) wird mit seinem Konzert in Las Vegas zu sehen sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn wie "BILD" berichtet, wird der selbsternannte "Liebeskasper" bald in Las Vegas auf der Bühne stehen! Demnach wird der Noch-Ehemann von Amira Pocher (31) am 9. Februar - zum Start des "Super Bowl"-Wochenendes - in der Glücksspiel-Metropole auftreten. Dann wird der "Schwarz und Weiß"-Interpret im legendären Hard Rock Cafe zu sehen sein.

Wie das Medium weiter schreibt, kam Olli die Idee bezüglich des Las-Vegas-Auftritts spontan. Denn der Kölner ist als Sport-Fan ohnehin das Wochenende da, um sich - wie Tausende andere auch - den Superbowl live anzuschauen. Im NFL-Finale stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüber.

"Es gibt ja den Spruch, dass alles, was in Las Vegas passiert, auch da bleibt. Das spielt einem wie mir natürlich in die Karten", erklärt der 45-Jährige auf Nachfrage von "BILD".

Behilflich bei dem Auftritt wird dem fünffachen Vater der deutsche Show-Manager Frank Hoffmann sein.