Tochter streckt die Fühler aus: Olli Pocher wünscht sich Weltstar als Schwiegersohn

Köln/Leipzig - Oliver Pocher macht sich Gedanken über einen zukünftigen Schwiegersohn. Für seine Tochter Nayla (15) werden Männer nämlich zunehmend interessanter. Bei der Frage nach potenziellen Kandidaten kommt dem 47-Jährigen nur ein Promi in den Sinn!

Alles in Kürze

Mit dieser offenherzigen Ansage hat wohl nicht einmal Sandy gerechnet, die das Gesagte bei der Live-Aufzeichnung der Podcast-Folge in Leipzig bloß mit großen Augen und einem verdutzten Lächeln quittiert.

In der aktuellen Episode ihres gemeinsamen Podcast-Formats "Die Pochers! Frisch recycelt" sprechen der Comedian und seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) unter anderem auch mal überraschend offen über ihr einziges Mädchen.

Spaniens Shooting-Star Lamine Yamal (17) steht derzeit beim FC Barcelona unter Vertrag. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Pocher wäre allerdings nicht Pocher, wenn er nicht noch die passende Begründung für seinen Wunsch zum Besten geben würde. "Vom Alter passt es perfekt", macht er Yamal seiner Ex-Frau als potenziellen Schwiegersohn für die gemeinsame Tochter schmackhaft.

Hinzu kommt die finanzielle Absicherung. Immerhin hat der inzwischen 17 Jahre alte Star des FC Barcelona erst kürzlich einen neuen Vertrag beim Klub von Trainer Hansi Flick (60) unterschrieben, wodurch er "im Jahr 40 Millionen oder so" verdiene. Musik in Ollis Ohren.

Auch charakterlich sei Yamal sicherlich "ein super Typ". Wenn er dann noch in Bitcoin oder Proteinplörre investieren würde, wäre er "genau der richtige Freund für unsere Tochter". Nayla selbst sei von der Idee ebenfalls nicht abgeneigt gewesen.

An dieser Stelle hat Sandy genug gehört. Kryptisch verkündet sie: "Du hast einiges verpasst die letzten drei Tage. Ich muss dich noch abholen." Pochers Neugier ist geweckt. Sofort hakt er bei der Mutter seiner drei ältesten Kinder nach: "Oh, hat sie 'nen Freund?" Die Antwort gibt's leider erst in der nächsten Folge.